ゴディバ ジャパンは、バレンタインに向けて、焼き菓子6種類を、来年1月8日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

来年のバレンタインに、幅広い層に人気の苺を使用した焼き菓子など、バレンタイン限定の6種類を発売する。



「サブレショコラ ストロベリー アソートメント」

「サブレショコラ ストロベリー アソートメント」は、サクッと焼き上げたサブレでなめらかなチョコレートガナッシュをサンドした。期間限定の「ストロベリー」フレーバー4種類のサブレショコラを、苺のイラストが可愛らしいボックスに詰め合わせた。



「あまおう苺ラングドシャクッキー アソートメント」

「あまおう苺ラングドシャクッキー アソートメント」は、「あまおう苺＆ミルクチョコレート」と「あまおう苺＆ホワイトチョコレート」の2種類の味わいの異なる「あまおう苺」フレーバーを期間限定の苺のイラストが可愛らしいボックスに詰め合わせた。



「プティガトー アソートメント」

「プティガトー アソートメント」は、こだわりのチョコレート、しっとりしたビスキュイ、なめらかなソースの3層の異なる味わいと食感が織りなす贅沢な味わいの小さなフィンガーケーキのような焼き菓子。「ショコラ」「ヘーゼルナッツ」「ストロベリー」「抹茶」の4種類のフレーバーとなっている。期間限定のシンプルで華やかなデザインのボックスに詰め合わせた。



「ティグレ アソートメント」

「ティグレ アソートメント」は、まだら模様の生地が特徴のフランス菓子「ティグレ」を、カカオの香り豊かにアレンジした。見た目も食感も楽しい、ちょっと贅沢な焼き菓子となっている。「ショコラ」と「ヘーゼルナッツ」の2つの味を期間限定デザインのボックスに詰め合わせた。



「バームクーヘン オ ショコラ」

「バームクーヘン オ ショコラ」は、ダークチョコレートを溶かしたバームクーヘン生地をゆっくりと丁寧に焼き上げ、チョコレートでコーティングした。トッピングのカカオニブが食感のアクセントになっている。コク深いダークチョコレートの風味が豊かな味わいを楽しめる。なお、コーティングに準チョコレートを使用。



「ゴディバ ガトー オ ショコラ」

「ゴディバ ガトー オ ショコラ」（オンラインショップ限定）は、ゴディバのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ／パティシエ ヤニック・シュヴォロー氏が「ゴディバのマスターピースとなるようなものを」という情熱を込めて作り上げたガトー オ ショコラ。ダークチョコレートを丁寧に練りこみ、チョコレートの酸味とほろ苦さが絶妙なバランスになるように焼き上げた。ショコラティエならではのダークチョコレートの濃厚な味わいを友達や家族と一緒に楽しんでほしいという。

［小売価格］

サブレショコラストロベリーアソートメント3個入：1134円

サブレショコラストロベリーアソートメント5個入：1998円

サブレショコラストロベリーアソートメント9個入：3672円

サブレショコラストロベリーアソートメント14個入：4860円

あまおう苺ラングドシャクッキーアソートメント8枚入：1350円

あまおう苺ラングドシャクッキーアソートメント18枚入：2700円

あまおう苺ラングドシャクッキーアソートメント30枚入：3780円

あまおう苺＆ホワイトチョコレートラングドシャクッキー4枚入：626円

プティガトーアソートメント3枚入：1404円

プティガトーアソートメント6枚入：2700円

ティグレアソートメント4個入：1998円

ティグレアソートメント8個入：3618円

バームクーヘンオショコラ：4536円

ゴディバガトーオショコラ：4428円（送料込）

（すべて税込）

［発売日］2026年1月8日（木）

