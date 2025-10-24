「想像以上に凄い豪華」ゆきぽよ、誕生日ショットに反響！ 「29歳になったのびっくり」「素敵な誕生日ですね」
モデルでタレントの（木村有希）ゆきぽよさんは10月23日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】29歳になったゆきぽよの誕生日ショット
コメントでは「ゆきちゃんお誕生日おめでとう」「ずっとずっと可愛い」「29歳になったのびっくりすぎちゃう」「いつでも最高に可愛くて大好きです」「同い年のギャル最高に素敵です」「想像以上に凄い豪華」「素敵な花束だし可愛いケーキで、お祝いされて、素敵な誕生日ですね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「ラスト20代！！素敵なLadyに近づけてるかな？？」ゆきぽよさんは「29歳になりました」と報告し、6枚の写真を投稿。誕生日を祝ってもらう姿や愛犬たちを抱き締める様子、誕生日ケーキの写真などです。特に1枚目では、プレゼントであろう大きな花束を抱えて満面の笑みを浮かべており、とても幸せそうです。「20代最後の目標は流暢な英語を喋れるようになる！です！！！」と意気込みも語っており、今後の活躍が楽しみですね。
英会話の練習を披露「流暢な英語を喋れるようになる」という目標実現のため、英会話を習っているゆきぽよさん。9月10日には自身のX（旧Twitter）で発音の練習をする様子の動画を投稿しています。ファンからは「すでにめっちゃ上手くやってるよ！」「1年続けてるだけで凄いです」「顔の癖強いよゆきぽよ頑張って」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
