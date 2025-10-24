「モリシに続け！！」さや香・新山、ananボディメイク企画始動！ 「ありがとうanan様」「魅せ算」
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Xアカウントは10月23日、投稿を更新。大きな話題を呼んだお笑いタレントのボディメイク企画第2弾の始動を報告しました。
【動画】さや香・新山、本気のボディメイクに挑戦
この投稿には新山さんが「モリシに続け！！！！」と引用コメントをしているほか、ファンからは「まってまってしんどいアツすぎうれしい最高」「魅せ算」「体までかっこよくなったら完璧やん」「今の時点で充分すぎるほどメロいが」「動悸が止まらない、、、」「ありがとうanan様」「anan新山の字面だけで白米食える」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「anan新山の字面だけで白米食える」同アカウントは「次に #anan表紙への道 を歩むのはこの人！ さや香・新山さん」「新山さん（@sayaka_niiyan）の軌跡を、anan の YouTube で一緒に追いかけましょう！ 明日 10/24 、第1弾動画を公開します」とつづり、1本の動画を投稿。3カ月で20キロの減量に成功し話題となった、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎さんの『ananへの道』企画に、お笑いコンビ・さや香の新山さんも挑戦するようです。企画始動前の姿や苦悶（くもん）の表情で筋肉トレーニングに励む様子のほか、新山さんが「現代のスパイになる！」と意気込むシーンもあり、どのような変身を遂げるのか楽しみですね。
企画第1弾挑戦者・見取り図盛山の“本気のグラビア”『ananへの道』企画第1弾で大変身した盛山さんは、“本気のグラビア”でバックカバーを飾りファンを魅了しました。こちらも気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
