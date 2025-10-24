今年のドラフトでも多くの選手が夢のプロ入りをかなえた。1年前、花咲徳栄（埼玉）から巨人にドラフト1位で入団した石塚裕惺内野手(19)は宮崎のフェニックスリーグで汗を流している。ケガもありながら、1年目は終盤に1軍合流して9試合の出場で9打数1安打の打率・111。CSは出場こそなかったが、帯同して緊張感を味わった。

プロ入りを決めた選手がいる一方、去る選手もいる。DeNA、巨人で通算368試合に登板し、今季限りでの引退したオイシックス・三上朋也投手もその一人だろう。9月10日にジャイアンツタウンスタジアムで行われたイースタン・リーグの巨人戦では古巣相手に先発。打者1人を遊ゴロに打ち取ると、拍手の中、マウンドを後にした。

この対戦した打者こそルーキーの石塚だった。試合後、「なかなか1年目であそこまで振れるっていうのは。しっかりした野球選手ですよね。久しぶりに僕も見たなっていう感じで。ただただ感心してるっていう感じです」と印象を語った三上。主に中継ぎとして幾多のピンチを抑えてきた右腕は、向かい合った18・44メートルの空間で「スーパースターになる」素質を見抜いていた。

三上が勝負の中で大切にしてきたのが「勝負がつく球以外の打ち方とか間合い」。だからこそ、自身が体勢を崩しにいった変化球にもきっちり対応してファウルにしてきたからこそ「自分の間合いで自分のタイミングで、ちゃんと打球速度を出すんですよ」と凄さを熱弁。最後は124キロスライダーで打ち取ったが、「来年なんかにはあの球をライトスタンドにさばいてそう」と笑った。

石塚は今季、1軍でプロ初安打こそ放ったがこの1安打止まり。「まだまだやることはたくさんあります」とさらなる成長を誓ってオフを過ごしている。先輩が語った「本当にスターになっていくんじゃないかなって。そういう感じがしちゃってます」との言葉も現実とするため、休んではいられない。

（記者コラム・村井 樹）