【全定食200円引き】4日間限定のイベント開催　米の量が最大「800グラム」まで増量できる昭和な大衆食堂がオープン

株式会社大庄は、2025年10月28日（火）、東京都大田区・矢口渡駅前に大衆食堂「定食のまる大」矢口渡店をオープンする。それを記念し、2025年10月28日（火）〜10月31日（金）の4日間、全定食が200円引きとなるイベントを開催する。※表示価格は全て税込

ボリューム満点の手づくり定食と、毎日通っても飽きない豊富なメニューが特徴の「定食のまる大」。和洋中40種類以上の定食や、旬の味覚を味わえる月替わりの限定メニュー。さらに、ちょっとつまめる単品メニューも充実している。昭和レトロな雰囲気が特徴で、老若男女問わず、幅広いシーンでの利用も可能だという。

定食46品が全品200円引き。期間中、毎日行ってもOK

そんな「定食のまる大」矢口渡店が開店を記念し、10月28日（火）〜10月31日（金）の4日間限定で「全定食200円引きイベント」を実施する。

豊洲市場直送の鮮魚を使用した「特上 刺身定食（通常1,350円）」や、定番人気の「豚 生姜焼き定食（通常950円）」、季節限定の「生さんま塩焼き定食（通常900円）」など、季節限定メニューを含めた全46品が対象だという。

「全定食200円引きイベント」詳細

〈イベント概要〉

・実施店舗

新店舗 大衆食堂『定食のまる大』矢口渡店 限定

（東京都大田区多摩川1丁目19-2 矢口渡駅前ビル1・2階）

・実施日程

2025年10月28日（火）〜10月31日（金）

・実施内容

46種類の定食が200円引き（グランドメニュー・10月の旬メニュー）

・電話

03-3757-9841

・営業時間

11:00〜23:30

・客席数

79席（坪数：56.4坪）

・想定客単価

1100円

【米の量を選べるのもポイント】

仕事帰りの会社員や部活終わりの学生にも「満足感がすごい」と人気の「定食のまる大」。米の量が並盛でも「300グラム」あるのが特徴で、最大「800グラム」まで増量することも可能。もちろん「150グラム」（50円引き）の少なめの注文もできる。

豊富な種類の定食の中で、特にクオリティにこだわっているのが「刺身定食（特上1,350円、並1,000円）」。創業89年の豊洲の老舗仲卸「米川水産」から直送された鮮魚を使用し、競り落としたその日には店舗に届き、経験豊富な職人が店内で捌いて刺身にするため新鮮で美味しいという。

新鮮 刺身定食〔特上〕（通常1,350円→1,150円）

種類が豊富過ぎて選ぶのが難しいという方は、人気のおかずが複数楽しめる「松花堂弁当（通常1,250円）」や「日替わり和食セット（通常1,250円）」がオススメだという。

（写真上→左下→右下）松花堂弁当（通常1,250円→1,050円）／肉野菜炒め定食（通常1,000円→800円）／宮崎チキン南蛮定食（通常980円→780円）

大衆食堂『定食のまる大』矢口渡店 外観