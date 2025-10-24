¥í¥Ã¥Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¼õÃíÈÎÇä
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖÌîµåÆüËÜÂåÉ½ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ß¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡11·î15Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î2¼ïÎà¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É·×10¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆËÜÆü10·î24Æü(¶â)12»þ00Ê¬¤«¤é11·î3Æü(·î¡¦½Ë)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÃí¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ
¢§ ¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö3·î¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë°ú¤Â³¤Áª½Ð¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃÑ¤¸¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
¢§ ¡ÖÌîµåÆüËÜÂåÉ½ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ß¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¡¾¦ÉÊ°ìÎã
¡¦T¥·¥ã¥Ä(¥«¥é¡¼:¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼)¡§130Ñ/3,500±ß¡£¡¡S¡¢M¡¢L¡¢XL/4,000±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡§2,000±ß
¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§700±ß
¡¦¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à·¿¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡§3,800±ß¡£Á´¤ÆÀÇ¹þ
¢¨¼õÃí¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¾¦ÉÊÅþÃå¤Ï11·î15Æü(ÅÚ)¡¢16Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×½ªÎ»¸å