【モデルプレス＝2025/10/24】11月3日に東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」が、NHK総合テレビ版で12月12日22時30分より放送されることが決定。イベントの模様を1時間に凝縮した特集番組としてオンエアされる。

◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」NHK総合テレビで放送


イベント当日は、全アーティストによって合計約50曲の楽曲が披露され、各アーティストのパフォーマンスをたっぷり楽しむことができる。また、スペシャルなコラボステージがあるほか、オープニングとエンディングでは全アーティストが一堂に会してのコラボトークも実施される。 （modelpress編集部）

◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」


■開催日
2025年11月3日（月・祝）

■公演時間　
開場／14：00　開演／16：00

■会場
東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)

■出演アーティスト
BE:FIRST
CORTIS
ENHYPEN
HANA
KAWAII LAB. （FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
KiiiKiii
Number_i
TOMORROW X TOGETHER
4EVE

■MC
山里亮太（南海キャンディーズ）

