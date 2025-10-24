矢田亜希子、スリットから美脚スラリ「大人の秋コーデ素敵」「カッコいい」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】女優の矢田亜希子が10月22日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞく衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳美人女優「スタイル抜群」美脚のぞく衣装姿
矢田は「本日も『ラヴィット！』ありがとうございました！」とつづり、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）での衣装姿を公開。ベージュのシャツにカーキのロングスカート、グレーのブーツを合わせたコーディネートで、スカートのスリットから美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「スタイル抜群」「カッコいい」「大人の秋コーデ素敵」「スリットが大人っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】46歳美人女優「スタイル抜群」美脚のぞく衣装姿
◆矢田亜希子、スリットから美脚スラリ
矢田は「本日も『ラヴィット！』ありがとうございました！」とつづり、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）での衣装姿を公開。ベージュのシャツにカーキのロングスカート、グレーのブーツを合わせたコーディネートで、スカートのスリットから美しい脚をのぞかせている。
◆矢田亜希子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「スタイル抜群」「カッコいい」「大人の秋コーデ素敵」「スリットが大人っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】