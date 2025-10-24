丸山桂里奈、夫・本並健治氏とキス寸前 交際時の密着ショット公開「幸せいっぱい」「ラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が10月23日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏との交際当時の2ショットを公開した。
【写真】42歳元サッカー日本女子代表、キス寸前のラブラブショット
「夫婦になって5年。6年目突入〜」と記した丸山は「付き合って結婚してからも、ずっと楽しい日は変わらずでよく喧嘩もするけど 最近より大きな喧嘩になってしまいました」と夫婦喧嘩をしたことを告白。
「娘が生まれてからは、ちゃんと話してるつもりではいたけどゆっくり目を見て話すことが足りなかったかな」と綴り「初心に戻る事が大事なので、付き合ってた時の写真を載せました」と丸山が本並氏の肩に腕を回した密着ショットや2人揃った変顔ショット、キスをするように唇を近づけたショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「幸せいっぱいですね」「いつまでもお幸せに」「これからもずっと素敵なご夫婦で」「幸せのお裾分けをもらった」「ラブラブ」などと反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳元サッカー日本女子代表、キス寸前のラブラブショット
◆丸山桂里奈、夫・本並健治氏との交際当時の写真公開
「夫婦になって5年。6年目突入〜」と記した丸山は「付き合って結婚してからも、ずっと楽しい日は変わらずでよく喧嘩もするけど 最近より大きな喧嘩になってしまいました」と夫婦喧嘩をしたことを告白。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せいっぱいですね」「いつまでもお幸せに」「これからもずっと素敵なご夫婦で」「幸せのお裾分けをもらった」「ラブラブ」などと反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】