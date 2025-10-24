猛暑の夏を乗り越えたけれど、電気代は“月1万円以上”…。わが家の「10年落ちのエアコン」を「省エネエアコン」に変えたら電気代が「年間3万円近く」安くなるって本当!? 何年で元が取れる？

エアコンは夏季の電力消費割合の「3割以上」を占めている

総務省統計局が公開した「家計調査（家計収支編）調査結果」によると、2024年7月の電気代平均は1世帯1ヶ月あたり9896円でした。一方、2025年7月の電気代平均は1万907円です。一般的に9月の電気代は10月に請求されるため、夏が終わった10月分の電気代は1万円以上になる恐れがあります。

また、経済産業省資源エネルギー庁によると、家電製品の電力消費に占めるエアコンの割合は3割以上です。夏季の電気代の平均は約1万円のため、家庭によってはエアコンの電気代だけで月3000円以上かかっている計算となります。



10年前のエアコンの性能は「購入時の50パーセント以下」まで落ちている可能性も

エアコンは適切に使用してもコンプレッサーや冷媒の循環システムの性能が下がるので、快適な温度を維持するための電力消費量が増えます。新品の状態から5年使うと消費電力量が20～30パーセントほど低下し、メーカーによると一般的に10年経過すると50％以下まで落ち込むといわれているようです。

また、メーカーが定める標準使用期間も10年に設定されている場合が多いようです。そのため、10年落ちのエアコンは最新機種へ買い替えを検討しても良いのかもしれません。



最新機種への買い替えで「年間3万円近く」安くなる可能性がある

エアコンを1年間（冷暖房を含む全期間）使用した場合の「電気料金の目安」は以下の計算式で算出できます。

「期間消費電力量（キロワットアワー/年）×電気料金目安単価（円/キロワットアワー）」

1キロワットアワーあたりの電気代を現在の目安単価である31円と仮定して、パナソニック株式会社製20畳向けモデル同士で比較してみましょう。

2012年式CS-X633C2の期間消費電力量は2292キロワットアワー、年間電気代は7万1052円です。しかし、性能が25パーセント低下している場合、年間電気代は単純計算で1.25倍の8万8815円となります。

一方、2025年式CS-X635D2の期間消費電力量は1922キロワットアワー、年間電気代は5万9582円です。以上から、最新機種へ買い替えると電気代が年間2万9233円安くなる可能性があります。



「省エネエアコン」なら「10年程度」で元が取れる場合も

あるECサイトでは、CS-X635D2の購入価格が30万5800円となっているため、元を取るには約10年かかる計算となります。この年数は、一般的なエアコンの標準使用期間と同じです。

なお、2012年式CS-X633C2の取扱説明書53ページ「環境条件」には、屋外温度35℃との記載がありますが、近年はこれを上回る気温も観測されています。メンテナンス頻度に左右されますが、長い目で見ると電気代は節約できるため、エアコンは買い替えてもいいかもしれません。



まとめ

古いエアコンは新しいエアコンと比べて性能や省エネ技術が劣化しているため、電気代がかかりやすい傾向です。省エネエアコンへの買い替えは決して安い買い物ではありませんが、標準使用期間である約10年使うことで元が取れる場合があります。

エアコンを買い替えて丁寧なメンテナンスを心がければ、長期的に生活の質を上げつつ電気代の節約になるかもしれません。



