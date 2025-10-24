お笑いコンビ、オアシズの光浦靖子（54）が24日、金曜パートナーを務める文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜午前11時30分）に出演。1年ぶりの登場で近況を語った。

光浦は21年にカナダに留学し、現在は就労ビザを取得してバンクーバーで生活する。パーソナリティーの大竹まことが「1年ぶりに光浦さんです」と紹介すると、光浦は「よろしくお願いします。お久しぶりです」とあいさつ。続けて「頭、だいぶ白くなったでしょう？」と自身の白髪が増えたことに触れた。大竹が「でも白くはなってるけど、何か前より元気だなあ」とはつらつとした様子に驚くと、光浦は「元気ですね。だんだん元気になってきてますね」と楽しげに話した。

現地での生活も語り「すげえ歩いてます」と報告。英語クラブで知り合った同世代のアジア人女性たちと仲良くなり「あとカナダ人の先生と6人でウオーキングクラブを作って、毎週2時間ぐらいとにかく歩く」と健康的な生活を送っている様子。収入については、得意の手芸を教えるワークショップのほか「カフェでバイトを始めました。学校の中にあるカフェなんですけど、一般の人も入れるカフェで。お友達のお友達の紹介で」と新たな試みに笑った。

この先の展望について聞かれると「もう日本に帰ります。労働ビザが2027年で切れるので。来年1年はいる権利と働く権利がありますけど、働けなくなっちゃうといても楽しくないので」と帰国の意向を告白。カナダに残りたい気持ちと日本に帰りたい気持ちの度合いについて「半々」と語ると、「だって向こうの夏涼しいんです。日本の人の“日本夏ヤバいよ情報”はすごい入ってきました」と日本の猛暑におびえていた。