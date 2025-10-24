産後の辻希美、美ウエストチラリ 夫・杉浦太陽とのキレキレダンス披露「私骨盤…もぉ〜限界」
【モデルプレス＝2025/10/24】タレントの辻希美が10月22日、自身のTikTokを更新。夫でタレントの杉浦太陽とのダンス動画を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児の母・元モー娘。「骨盤限界」圧巻ダンス
辻は「カリスマックス踊ってみたら たぁくん膝、私骨盤…もぉ〜限界」と綴り、杉浦とSnow Manの新曲「カリスマックス」を踊る姿を公開。辻はグレーのトップスに黒のロングスカートを合わせた可愛らしい姿で踊り、ちらりとウエストをのぞかせている。
この投稿にファンからは「夫婦揃ってダンスがキレキレ」「まさにカリスマ夫婦降臨」「太陽くんダンスうまい」「チラ見えウエスト綺麗」とコメントが集まっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
