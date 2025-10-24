「東京コミコン2025」に「ザ・ボーイズ」ヒューイ役ジャック・クエイド来日決定

2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第7弾ゲストとして、「ザ・ボーイズ」ヒューイ役ジャック・クエイドの来日が決定した。

すでに参加が決定しているホームランダー役アントニー・スター、ブッチャー役カール・アーバンと共に3人が揃う。会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定。アントニー・スター＆カール・アーバン＆クエイドのトリプルショット撮影券も用意される。

デニス・クエイド、メグ・ライアンという名優を両親に持つジャック・クエイドは、2012年の大ヒット映画『ハンガー・ゲーム』で銀幕デビュー。以降、映画やドラマで着実にキャリアを重ね、2019年に配信がスタートした超過激な極悪非道ヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』で主人公ヒューイ・キャンベルに抜てきされ、一躍ブレイクを果たした。

どこか頼りないながらも正義感あふれる青年というキャラクターがハマり役となり、その後も、人気ホラー映画『スクリーム』シリーズや、声優として参加しているアニメ『スター・トレック:ローワー・デッキ』『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』でも存在感を発揮。

さらに、生まれつき痛みを感じないことが“唯一の特技”という主人公が、戦闘力ゼロながら恋人を救うため奔走するアクション・コメディ『Mr.ノボカイン』、イドリス・エル バ、ジョン・シナ共演のアクション・コメディ『ヘッド・オブ・ステイト』など、話題作への出演が続いている。

また、『キャプテン・マーベル』シリーズでおなじみのブリー・ラーソンとの共演作『Close Personal Friends （原題）』の公開も控えており、次世代ハリウッドスターとしてさらなる飛躍が期待されている。

ほか「東京コミコン2025」には、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ニコラス・ホルト、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リー、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン、クローディア・ウェルズの来日も発表されている。

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp