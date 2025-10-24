『マイアミ・バイス』リブート版映画（タイトル未定）に、『ブラックパンサー』『クリード』シリーズのマイケル・B・ジョーダンが出演交渉中であることがわかった。米が報じている。

本作は80年代の人気刑事ドラマ「マイアミ・バイス」（別邦題「特捜刑事マイアミ・バイス」）を、『トップガン マーヴェリック』（2022）『F1／エフワン』（2025）のジョセフ・コシンスキー監督が新たに映画化するもの。ドラマシリーズのパイロット版とシーズン1を原案として、80年代半ばのマイアミの魅力と腐敗を描くという。

ジョーダンが出演交渉に入っているのは、メトロ・デイド警察風紀取締班の潜入捜査官リカルド・タブス役。オリジナルのドラマ版ではフィリップ・マイケル・トーマス、2006年のリメイク版映画『マイアミ・バイス』ではジェイミー・フォックスが演じた役どころだ。

報道によると、交渉はいまだ初期段階ながら、ジョーダンは出演に意欲を示しているとのこと。以前からジョーダンが出演するとの噂はあったものの、監督・主演を務める次回作『トーマス・クラウン・アフェア（原題）』のポストプロダクション（撮影後作業）との両立ができるようにスケジュールを調整したのち、正式なオファーが出されたという。

脚本は『トップガン マーヴェリック』のエリック・ウォーレン・シンガー、『ナイトクローラー』（2014）「キャシアン・アンドー」（2022-2025）のダン・ギルロイ。ジョーダンは最新の脚本を読んで感銘を受け、出演交渉に入ったとされる。

なお、リカルド・タブス役の相棒である潜入捜査官ソニー・クロケットを演じる俳優は決まっていない（ドラマシリーズではドン・ジョンソン、リメイク版映画ではコリン・ファレルが演じた）。

プロデューサーはコシンスキーのほか、『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）のディラン・クラーク。撮影は2026年後半に行われ、IMAXカメラが採用されるという。

リブート版映画『マイアミ・バイス』は、2027年8月6日に全米公開予定。

Source: