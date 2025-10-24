別格だった大谷の取材対応「人が多すぎて」

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地トロントでワールドシリーズの前日会見に臨んだ。ナインほぼ全員が対応したが、中でも大谷は別格。ブースには専用のロープが貼られていた。

例年に続き、異次元の報道陣だった。大谷だけブースの前にロープが貼られており、取材が始まると大混雑。取材中も「後ろに下がってくれよな。わかった？」「少しだけずれてくれる？」と言った発言がところどころで起こっていた。

米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「ショウヘイ・オオタニはその中のどこかにいます」と説明。投稿した写真の中に大谷は見えず、見えるのは大量の報道陣だけだ。さらにプレーヤー特派員として参加したロイヤルズのビニー・パスカンティーノ内野手も「彼のメディアスクラムはもう信じられないくらいでした。とにかくその質問を一つして、すぐその場を離れたかったです。人が多すぎて」と苦笑いしていた。

2023年のフリーエージェントの際に最終候補として残ったブルージェイズの本拠地・トロントからスタートするワールドシリーズ。報道陣からはブルージェイズとの因縁に関する質問が多く飛んだ。「前回かなり色々あったので」と苦笑い。「それも含めて野球に対する愛じゃないかと思っているので。その点を含めて素晴らしいファン層、国民性というか。そこを含めて楽しみたいなと思います」と語っていた。（Full-Count編集部）