「彼氏アリ？」と誤解されてしまうFacebook投稿９パターン
ＳＮＳでのつぶやきは、その文字数以上に多くの「含み」を持たせるもの。何の気なしにつぶやいた一言がきっかけで、恋のチャンスを逃すことにもなりかねません。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「『彼氏がいるな』と誤解されてしまうＳＮＳでのつぶやき」をご紹介します。
【１】よくつぶやく人が週末に無言である
「きっとデートで忙しいんだよね」（２０代男性）など、無言であることが逆に「つぶやけない状況」を想像させることもあるようです。一言もつぶやかなかった翌日は、「昨日は一日仕事だった」などフォローする必要があるでしょう。
【２】美容院に行った後に「早く誰かに見せたいな」
「誰かっていうか彼氏なんでしょ？」（２０代男性）など、世の中的には「キレイになった姿で女子が会いたい相手は彼氏」と相場が決まっているようです。「誰でもいいから見てほしい」など必死さがにじむ発言であれば、邪推が入り込む隙もないのではないでしょうか。
【３】本人の趣味とは違うイベントでの「はじめて来たー！」
「あの子の趣味じゃないし、彼氏に誘われたんだろうなと思う」（２０代男性）など、まわりのイメージにない場所でつぶやくと、親しい男性と一緒だと思われてしまうようです。「最近ハマってる」など、あくまで自分の新しい趣味だという点を強調しましょう。
【４】普通なら憂うつな雨の日に「あー、楽しかった」
「天気なんか関係ないくらいラブラブなわけね（苦笑）」（２０代男性）など、幸せな気持ちになりにくい天気の日に楽しげなつぶやきをすると、思わぬ邪推をされそうです。何をして楽しかったのか、具体的に述べたほうがいいでしょう。
【５】休日などに「はりきってごはん作ったよー」
「凝った料理作ってあげる相手なんか彼氏に決まってるよね」（２０代男性）など、手料理に関するつぶやきから、彼氏の存在を感じ取る男性もいるようです。「今日は女友達と家飲み！」などシチュエーションをはっきりさせれば、家庭的な面のアピールにもなるでしょう。
【６】友達の結婚式に参列して「私も早くしたい！」
「彼氏へのメッセージかなと思っちゃう」（２０代男性）と、特定の男性に向けた無言の圧力だと感じる人もいるようです。これくらい思い切ったつぶやきをするなら、「彼氏すらいないけど…」など、少しぶっちゃけてしまってもいいのかもしれません。
【７】クリスマスなどカップルイベント前に「休みとれるかな？」
「彼氏もいない子がそんなにクリスマスを意識する？」（２０代男性）など、カップルイベントを楽しみにするような発言は、「彼氏います」宣言ともとられかねないようです。「予定ないけどクリスマスの雰囲気は好き」などと言っておけば、デートのお誘いも期待できそうです。
【８】誰に言われたかを明かさず「今日の服かわいいって！」
「絶対にノロケでしょ。『誰に』の部分がないのは怪しい」（２０代男性）など、主語を省略してつぶやくと、控えめなノロケだと思われてしまうようです。誰の発言なのかうやむやにせず、「○○ちゃんに褒められちゃった」などと書いてはいかがでしょうか。
【９】車がないと行けなそうな場所での「○○なう」
「郊外のアウトレットとかにいるのがわかると『男だな』と思う（笑）」（２０代男性）など、電車で行くには不便な場所にいることを告げると、それだけで男性の影がチラつくようです。「女友達と一緒に…」など、想像の隙のないつぶやきを心がけましょう。
ほかにも「ＳＮＳでこんなつぶやきをすると彼氏がいると誤解される」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
