レクサス最新型「“カクカク”SUV」！ 大排気量「V6」×10速AT採用！ 高性能4WDも搭載の“全長5m級”「GX」に販売店でも大反響！

納期は依然として長期化

レクサスは2025年4月3日、本格オフロードSUV「GX550」を国内発売しました。

初代GXが2002年に北米を中心に登場して以来、悪路走破性と上質さを兼ね備えた本格派SUVとして位置づけられてきたモデルです。

レクサス「GX550 オーバートレイル＋」

これまでに約40万台が世界で販売され、レクサスSUVの中でも確固たる地位を築いてきたGXシリーズ。

その最新モデルとなるGX550は、“ザ・プレミアム・オフローダー”をコンセプトに開発されました。

ベースにはランドクルーザーやLXと同じGA-Fプラットフォームを採用。

悪路での走破性はもちろん、舗装路における安定性や快適性も大きく向上しています。

グレード構成はバージョンLとオーバートレイルの2種類を展開。

7人乗り仕様のバージョンLは全長4960mm×全幅1980mm×全高1920mm、ホイールベースは2850mmです。

一方、オーバートレイルは5人乗り仕様で、全長4970mm×全幅2000mm×全高1925mm（ホイールベース同値）と、わずかにサイズが大きくなっています。

エクステリアは短いオーバーハングと直線的な造形が印象的で、接近・離脱角を確保しながらも街中に自然に馴染むモダンなデザインに仕上げられています。

インテリアは「森の中にある、デジタル環境を備えた快適な別荘」をテーマに、上質な素材と落ち着いた雰囲気を両立。快適で安心できる室内空間を追求しています。

パワートレインには、最高出力354馬力・最大トルク650Nmを発揮する3.5リッターV型6気筒インタークーラー付きツインターボエンジンを搭載。

トランスミッションにはDirect Shift-10ATを採用し、駆動方式は全車AWDとなっています。

また、電子制御可変スタビライザーシステム「E-KDSS」を採用することで路面追従性を向上。

悪路走行をサポートするマルチテレインセレクトやクロールコントロールも標準装備されています。

オンロードでは、電動パワーステアリング（EPS）と高剛性ボディ構造の組み合わせにより、滑らかで正確な操舵感を実現。

さらに、最新のレクサスセーフティシステム＋を全車に標準装備し、プリクラッシュセーフティなどの先進安全機能も充実しています。

気になる販売店に集まる声とは？

発売から半年が経過した現在、販売店ではGX550に対してどのような声が寄せられているのでしょうか。

高級オフローダーとして登場したレクサス「GX」

レクサスの販売店スタッフは次のように話します。

「GXはRXよりも高級ランクに位置づけられますが、LXよりは扱いやすいという点で非常に人気があります。

ただ、注文枠が取れないと購入できないクルマで、常に予約がいっぱいの状態です。

その販売枠についても明確にご案内できない状況が続いており、“いつ買えるのかわからないからRXにした”というお客様も多くいらっしゃいます」

さらに、今後の見通しについてもこう続けます。

「いつ、どのくらいの販売枠が降りてくるのかはまだ確定していませんが、2025年10月の23日〜24日ごろに新しい情報がメーカーから入ると思われます。

また、こちらで発注した制作途中の個体もあり、もしご希望のボディカラーや仕様が合えば、早ければ来年1月に納車できる可能性もございます」

一方で、7人乗り仕様のバージョンLも高い人気を集めているといいます。

「バージョンLはラグジュアリー感を求めるお客様に多く選ばれています。また、7人乗りが選べる点を重視するご家庭も多く、ファミリーユースとしての需要も高いですね。

ただ、オーバートレイルよりもメーカーの生産台数が少ないため、希望される方が現れてもなかなか商談まで進めないこともございます」

また、実際の購入検討にあたっては、サイズ感の確認をすすめることが多いといいます。

「GXは非常に大きなボディサイズのクルマです。そのため、実物を見てから“思っていたよりも大きかった”と感じる方もいらっしゃいます。ご自宅の駐車スペースや立体駐車場への収まりを確認してから購入を検討していただくよう、ご案内しています」

なお、レクサス全体の販売も堅調で、日本自動車販売協会連合会が公表した2025年上半期の統計では、レクサスブランドの登録台数は前年同期比で増加しています。

GX550の価格（消費税込）はバージョンLが1270万円から、オーバートレイルが1195万円からと設定されています。