¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤Î°Û¿§¥Ú¥¢¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁÈ¤Ë£²¡½£³¤ÇÀËÇÔ¡Ä£×£Ô£Ô¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥í¥ó¥É¥ó
¢¡Âîµå¡¡¡þ£×£Ô£Ô¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¡Âè£³Æü¡Ê£²£³Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
¡¡³Æ¼ïÌÜ¤Î£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡ËÁÈ¤Ï¡¢Í½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤Þ¤Ò¤Ê¡×¤³¤È°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡ËÁÈ¤ËºÇ½ª¥²¡¼¥à¡Ê£Ç¡Ë¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£³¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ËÂ¿¤¤±¦¥·¥§¡¼¥¯¹¶·â·¿¤ÎÄ¥ËÜ¤È¡¢¼éÈ÷·¿¤Î±¦¥·¥§¡¼¥¯¥«¥Ã¥È¼çÀï·¿¤Î¶¶ËÜ¤Ç·ëÀ®¤·¤¿°Û¿§¥Ú¥¢¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¼ïÌÜ¤¬Éü³è¤¹¤ë£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£µÏ¢ÇÆ¤Î¤ß¤Þ¤Ò¤Ê¥Ú¥¢¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£¶¯Å¨¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¥ËÜ¡¢¶¶ËÜÁÈ¤ÏÂè£²£Ç¡¢Âè£³£Ç¤ÈÏ¢¼è¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£±¤ÎÂè£´£Ç¤ò£±£°¡½£±£²¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤ËÍî¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª£Ç¤Ï£³¡½£±£±¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡¤ß¤Þ¤Ò¤Ê¥Ú¥¢¤Ï¡¢£²£´Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¹á¹Á¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£