日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２４日、高市早苗新政権の支持率について報じた。

番組内でＭＣの武田真一アナウンサーがＮＮＮと読売新聞の世論調査結果として「直近の内閣支持率が７１％と非常に高い数字になっています。内訳を見ても３０代までの若い世代が石破（茂）内閣の時は１５％だったのが、８０％まで上がっているということですね。そして男性の支持率も３０％から７１％と大きく上昇していると。若い世代や男性にも支持が広がっているということになります」と伝えた。

これに対し、ともにＭＣを務める山里亮太は「新しい人事を組んだ時に期待できるというか。今までだったらこんな大事な要職になんでこんな人？ みたいなことが起きていたんですけど、今回見る限りは感じられませんし、本気で危機感を持って本気で取り組んでくれているというのが数字につながっているのかなと思う」とコメント。

金曜レギュラーのお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明も「前任者とその前かな、まあひどかったものですから、誰がなっても支持率上がっていたんだろうなと思いますよ、最初はね。まだ何をやっているわけでもないですから」と皮肉を交じえて新政権をけん制。それでも「実行力はあるんだろうなと。スピード感を持ってやってくれそうな期待はもちろんあるので、今の支持率を裏切らないでやっていってほしい」と期待を込めた。