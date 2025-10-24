“編み物にハマる”木村カエラ、新作は手編みのニット帽 「ミャクミャク配色ぅ」「めちゃ可愛い」「器用だしセンスの塊」と反響続々
歌手の木村カエラ（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。「#kAELA編み物」のハッシュタグを添え、手編みのニット帽を披露した。
木村は今月9日の投稿で「一つ編み物完成したよ」と、“きのこ柄”が施された黒のバブーシュカを写真で紹介。20日の投稿では、2つ目のバブーシュカが完成したことを伝え「今度は綿の細い糸で編んでみた。模様がはっきり出て、いいかんじ。おくらも気に入ったらしい」と、愛猫と手編み作品のショットをシェアしていた。
この日は「あっという間にできる簡単ニット。モヘヤでつくったよ。モハモハいいな。きにいった」とつづり、赤と青のボーダー柄がデザインされた新作の手編みの帽子を披露。今後は、改良を重ねていく予定であることを明かしており、編み物にハマる私生活をのぞかせている。
ファンからは「これです！私が求めていたニット帽」「めちゃ可愛い グッズ販売お願いします」「ミャクミャク配色ぅ」「カラーもいい！」「バブーシュカといいニットといいかわいいすぎる」「本当に器用だしセンスの塊」「なんでも出来るの羨ましいなぁ」など、称賛コメントが相次いで寄せられている。
