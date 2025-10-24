「もう少し長くやって」…万博ヨルダン館、25日に“出張”吹田の万博へ 砂・グルメ・記念スタンプなど【プログラム】
大阪・関西万博「ヨルダンパビリオン」の一部展示など、万博記念公園（大阪・吹田市）にあす25日“出張”する。万博記念公園の公式サイトやSNSに内容が掲載されている。
【写真】万博ヨルダン館の砂に触れられる…魅力的な予告 混雑注意
「ヨルダンの文化に触れよう！」と題し、万博で人気を集めたヨルダン館の砂に触れる体験のほか、ヨルダン料理やヨルダンコーヒーを提供するキッチンカーも出店。ヨルダンの文化を「見て、触れて、味わう」特別なイベントとなる。
万博記念公園の公式Xなどで情報が公開されると、「行ける人うらやま〜」「絶対バグったような人数が押し寄せるから気をつけて下さいね」「もう少し長くやって」など、多数のコメントが寄せられている。
■ヨルダンの文化に触れよう！
場所：上の広場 中央休憩所1Fスペース
※自然文化園・日本庭園共通入園料（大人260円、小中学生80円）が必要
・アラビア書道で表現した“あなただけの名前”を記念品としてプレゼント
11:00〜12:00／13:30〜14:30 各50名（合計100名）当日受付
・キッチンカーの出店
ヨルダンの本格料理と香り高いヨルダンコーヒーとデーツシェイクを提供するキッチンカーが登場。
10:00〜16:30
・シファ ヨルダン政府代表代行が語る、ヨルダンの文化と暮らし
10:30〜11:00／13:00〜13:30
・ヨルダンの砂に触れられる体験
11:00〜12:00／13:30〜14:30
先着各50名（合計100名）限定でヨルダンの砂や死海の塩の結晶をプレゼント
・大阪・関西万博ヨルダン館の記念スタンプの設置
10:30〜14:30
・大阪・関西万博ヨルダン館で販売されていたグッズ販売
10:00〜16:30
【写真】万博ヨルダン館の砂に触れられる…魅力的な予告 混雑注意
「ヨルダンの文化に触れよう！」と題し、万博で人気を集めたヨルダン館の砂に触れる体験のほか、ヨルダン料理やヨルダンコーヒーを提供するキッチンカーも出店。ヨルダンの文化を「見て、触れて、味わう」特別なイベントとなる。
■ヨルダンの文化に触れよう！
場所：上の広場 中央休憩所1Fスペース
※自然文化園・日本庭園共通入園料（大人260円、小中学生80円）が必要
・アラビア書道で表現した“あなただけの名前”を記念品としてプレゼント
11:00〜12:00／13:30〜14:30 各50名（合計100名）当日受付
・キッチンカーの出店
ヨルダンの本格料理と香り高いヨルダンコーヒーとデーツシェイクを提供するキッチンカーが登場。
10:00〜16:30
・シファ ヨルダン政府代表代行が語る、ヨルダンの文化と暮らし
10:30〜11:00／13:00〜13:30
・ヨルダンの砂に触れられる体験
11:00〜12:00／13:30〜14:30
先着各50名（合計100名）限定でヨルダンの砂や死海の塩の結晶をプレゼント
・大阪・関西万博ヨルダン館の記念スタンプの設置
10:30〜14:30
・大阪・関西万博ヨルダン館で販売されていたグッズ販売
10:00〜16:30