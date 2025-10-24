九州唯一の地方競馬「佐賀競馬」（佐賀県鳥栖市）で、デビューから５年余り一度も勝利をつかめぬまま、懸命に走り続ける競走馬がいる。

７歳の牝馬（ひんば）パドマーワトで、これまでの戦績は０勝１２３敗。「負け組の星」として一大ブームとなったハルウララ（高知競馬、０勝１１３敗）を上回る連敗記録で注目が高まっており、競馬場では、初勝利を願うファンらが声援を送っている。（近縄志季）

１１頭で競った今月１３日の最終レース（ダート１３００メートル）。ナイターの照明で照らされる中、パドマーワトはスタートから出遅れると、そのままズルズルと引き離され、１０位でフィニッシュ。連敗記録は１２３に更新された。

現在、主に出走しているレースは、獲得賞金を基に分けられている５段階のクラスで一番下の「Ｃ２」。とはいえ、馬の入れ替わりが激しい佐賀競馬では、中央競馬で勝利経験もある馬が再起をかけて一緒に走る場合も多いといい、勝つことは容易ではないという。

パドマーワトは、２０１８年に北海道新冠町の牧場で生まれた。頭にあるハート形の白斑がトレードマークで、名前はインドの叙事詩に登場する美しい王妃に由来する。２０年６月に門別競馬場（北海道）でデビューし、同年１１月に佐賀競馬の柳井厩舎（きゅうしゃ）に移籍。脚の腱（けん）を切る大けがをしたこともあったが、無事に回復し、最近は安定して２週間に１度のペースで走り続けている。

調教師の柳井宏之さん（５０）は、集団の真ん中あたりで走り、終盤に先行する馬を追い越す「差し馬タイプ」とみている。ただ、成績は２２年９月２０日に記録した３着が最高で、勝利は遠い。

地方競馬全国協会（東京）によると、パドマーワトの連敗数は佐賀競馬の約１００年の歴史で最も多い。地方競馬の歴代最多連敗記録はダンスセイバー（門別競馬場）の２２９連敗だが、現役に限ると、高知競馬のメイショウサソリザ（２４日時点で１３３連敗）に次ぐ記録という。

それでも懸命に走る姿に、競馬場では温かい声援が送られている。福岡県筑後市の４０歳代男性は「ずっと負けているけれど、一生懸命に走る姿がけなげで、ひかれる。どうにかして勝利をつかみ取ってほしい」とエールを送る。パドマーワトの写真を貼った自作のうちわを手に応援に訪れた６０歳代女性は「ハート形の斑点など、とにかくかわいい。『１勝したら引退』とも聞くので、勝ってほしいけれど複雑……」と心境を明かす。

柳井調教師は「レースでは、周りの馬に離されないように必死に食らいついて走っている。そんな姿勢が、皆さんに応援されているのではないか」と話す。

愛知県でサービス業を営む馬主の男性は「当初は早く勝てと思っていたが、今は無事に帰ってきてという思いが強くなった。１２０戦以上も走り、いつ引退でもいいとは思うが、ここまで応援されているのだから、佐賀競馬全体を盛り上げてほしい」と語る。

佐賀競馬を運営する佐賀県競馬組合は「応援してくださる方が足を運んでいただくことで、佐賀競馬全体を応援してもらえるようになればうれしい」と期待している。

利益の一部を教育や文化に活用

競馬には、日本中央競馬会（ＪＲＡ）が主催して小倉競馬（北九州市）など各地で行われている「中央競馬」と、自治体などが主催する「地方競馬」があり、佐賀県競馬組合は佐賀県と鳥栖市で構成している。

佐賀競馬では、利益の一部が県と鳥栖市に配分され、市は学校給食費の高騰分の臨時支援事業などに活用。県は文化芸術祭の開催費や佐賀ゆかりのトップアスリート育成の関連費などに充て、地域の教育・文化やスポーツ振興を支えている。

馬券の売り上げは５年連続で過去最高を更新しており、２０２４年度は約７８３億円で、配分金は計約５億円に上った。業績好調を支えるのが１２年度に導入したインターネットによる販売だ。ＡＩなどが予想した馬券を購入できる特設サイトが好評で、今では売り上げの９５・５％をネット販売が占めるという。