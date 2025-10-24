「ルルルンプレシャス」シリーズ全面刷新！大人肌のための保湿決定版

累計24億枚※1を突破し、フェイスマスクブランド日本No.1※2を誇る「#ルルルン」から、10周年を機に“4年ぶり”となる大規模リニューアルが登場しました♡新処方「3D保湿設計」により、肌に「与える」「巡らせる」「とどまらせる」保湿サイクルを三段階で実現。肌の土台※4から整える、この冬注目の新シリーズをぜひチェックしてください。

進化した「3D保湿設計」とは

今回の「ルルルンプレシャス」リニューアルでは、肌をケアする基盤として“水分を与える→巡らせる→とどまらせる”という三段階を体系化した「3D保湿設計」を採用しました。

具体的には、保湿成分「ビフィズス菌培養液1」「ケトグルタル酸2」「バチルス発酵物*2」を配合し、角質層※まで深く※潤いを届けます。

さらにシート素材・パッケージも刷新し、貼ったときのひたひた感や肌へのフィット感もグレードアップ。日々のケアを、もっと安心・快適に変えてくれます。

ReFaの新作「リファハートフレグランス」登場♡香りで纏うVITAL BEAUTY

肌悩みに応じて選べる3ラインナップ

「プレシャス GREEN（Glow Up）」：うるおい・ハリ・透明感を総合的にケア。32枚入（エッセンス560 mL）：2,090円／7枚入（150 mL）：605円。

「プレシャス RED（三層保湿）」：深くしっとり潤す保湿特化型。32枚入：1,980円／7枚入：583円。

「プレシャス WHITE（光彩スイッチ）」：くすみ※の原因にアプローチし、クリアな肌へ。32枚入：1,980円／7枚入：583円。

リニューアル後も、肌悩み別に選べる3つのラインを展開しています。どのタイプも「毎日使える贅沢感」にこだわった価格と設計で、マスク習慣を格上げしてくれそうです。

※乾燥によるくすみ

※1 2011年7月～2024年12月の累計販売枚数（当社調べ）

※2 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※4 角質層のこと

詳細スペック＆発売スケジュール

発売日：2025年10月24日（金）公式オンラインストアにて予約販売開始。

2025年11月1日（土）全国バラエティショップ、11月15日（土）マツモトキヨシ／ココカラファイン／ドン・キホーテ、12月1日（月）全国ドラッグストア順次展開。

あなたの“皮膚質”に合わせて、うるおい習慣をアップデート♡

この冬、「ルルルンプレシャス」シリーズのリニューアルは、ただの“マスク”から“肌土台を整えるケア”へと進化しました。誰もが自分に合った一枚を選べる時代へ。

肌の変化を感じ始めたら、今こそリニューアルマスクでうるおいを満たしてみませんか。毎日のケアが、もっと好きになる予感です♪