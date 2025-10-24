お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。発足当初から高い支持率を得た高市早苗新首相に期待した。

MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太から話を振られた小木は、「前任者とその前がひどかったもんですから」と石破茂前首相と岸田文雄元首相と比較し、「だから、誰がなっても数字が上がっていたんだと思います。最初はね。まだ何もやっていない。実行力はあるんだろうな。スピード感をもってやってくれそうな期待はもちろんあるんで。今の支持率が高いのを裏切らないでやっていってほしい」とコメントした。

高市首相は物価高対策、ガソリンの暫定税率廃止、年収103万円の壁、外国人政策などを課題として挙げている。共同通信によると支持率は64・4％で、発足時としては石破茂氏の50・7％、岸田文雄氏の55・7％を大きく上回る。読売新聞では71％と高く、小泉純一郎氏（01年4月発足）87％、鳩山由紀夫氏（同09年9月）75％、菅義偉氏（同20年9月）74％、細川護熙氏（同93年8月）72％に次いで歴代5位だった。

コメンテーターでタレントの野呂佳代は、「若い人の支持が高いというのは、自分たちの身にいよいよヤバイことが起きているという危機感からもあると思うんです。高市さんのお話の仕方もあるんだと思うんですけど、まっすぐ目を見て端的にはっきり言い切るというところにリーダーシップを感じる。石破さんはもったりしているとこがあった。はっきり物事を言えるというのが今後、いい方につながるといいなという期待感があります」と語っていた。