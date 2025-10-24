ドジャースのロバーツ監督は、ワールドシリーズ第4戦で“投手大谷”が登板予定であることを明かしました。

すでに、ドジャースは第1戦でブレーク・スネル投手、第2戦で山本由伸投手が登板することが発表されています。

前日会見で第3戦ではタイラー・グラスノー投手、第4戦で大谷翔平選手が登板する可能性について、ロバーツ監督は「まだ完全には決まっていませんが、おそらくその通りでしょう」と回答しています。

大谷選手はポストシーズンで2度登板。フィリーズとの地区シリーズ第1戦で6回89球を投げて被安打3、奪三振9、与四死球2、3失点。リーグ優勝を決定づけたブリュワーズとの第4戦では、7回途中無失点10奪三振と流れを作ると、打撃では3本の本塁打で流れをつかみます。

2024年のワールドシリーズでは、早い段階から負傷に見舞われた大谷選手。「翔平にとっては全く違う結果になることを願っています。彼が健康で試合に臨めるのは素晴らしいことです。今年は大きなシリーズを戦えるだけの力があると思います。賢く投げれば、彼にとっても、私たち全員にとっても良い兆しとなるはずです」と期待を覗かせました。

投手陣については、「まだやるべきことはありますが、先発投手が健康であることは本当に素晴らしいことです。ずっと言ってきたように、最高の投手にアウトを多く取らせることが目標です。彼らが今の調子で投げてくれているおかげで、他のすべてがうまくいくんです」と賞賛しました。