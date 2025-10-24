2025年10月24日の『徹子の部屋』に篠田三郎さんが登場。70代から踏み出した新たな道について語ります。そこで、篠田さんが俳優人生を振り返った『婦人公論』2024年1月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が聞く。第24回は俳優の篠田三郎さん。高校二年生の頃大映のニューフェイスに応募し見事合格。養成所でたくさんのことを学んだという篠田さん。その後『ウルトラマンタロウ』など、テレビの世界に活躍の場を移した、そのきっかけとは――（撮影＝岡本隆史）

【写真】3〜4歳の頃の篠田さん

高校二年で大映ニューフェイスに

「清潔感のある好青年」という昔からのイメージのままに年を重ねるという、至難のことを実践中の篠田三郎さん。誰からも好意を寄せられ、いつも救いの手が用意されているようなのは、ひとえにその人柄のよさによるものなのだろう。

最近、劇団民藝の『ローズのジレンマ』（ニール・サイモン作）で共演した樫山文枝さんの「やっぱり人品骨柄がよろしいから、あの佇まいが素敵」という感想がこの人を物語っている。

――この連載のタイトルの「名優」というのがどうも。「四月一日」とか「特別篇」とかだと笑えるんですが。

僕は東京・板橋区の成増で生まれ育って、父親がプラスチック製品の工場を経営してましたから、その従業員の人とかとよく映画を観て育ちました。

また、すぐ近所に東映の大泉撮影所があって、やんちゃな友達と自転車に乗って行っては、俳優さんが出入りするのを見ていましたね。

その頃観た映画では、安井昌二さんの『ビルマの竪琴』や仲代達矢さんの『人間の條件』に感動しました。ですから映画がとても身近にあったわけなんです。

それで高校二年の時、大映のニューフェイスに応募しました。何千人という応募者があったようですが、二次三次に合格して、最終のカメラテストに残ったのが40人くらいかな。そこで当時の永田雅一社長の厳しいカメラチェックの末に採用、ということに。

大映の永田社長は大言壮語で鳴らした人で、愛称は「ラッパ」。『羅生門』『雨月物語』『地獄門』などが世界的に評価を受け、映画界の父と言われた。そのラッパ社長の眼鏡に適った篠田さん。

――いやぁ、水着になれとかカメラの前で笑えとか言われて、多分ひどい笑い方をしたと思うんですけど、永田社長が僕を選んでくださったんですね。

入所が決まると養成期間が半年あって、一流の講師の方々の講義を受けました。それまでの自分は、学校から帰るとカバンを放り出して近くの公園で草野球とかして育ちましたから、養成所に入って初めて、仲間からの刺激で読書をしたり洋画も観るようになって。ですからこれが最初の転機かな、と思います。

高校のほうは、映画との両立は認められなくて、やむなく中退しました。

養成期間が終わって、最初に役がついたのは、森鴎外原作の『雁』という、池広一夫監督の作品で、酒屋の小僧の役（笑）。若尾文子さんが小沢栄太郎さん演じる高利貸しのお妾さんの役で、僕は小鳥の籠に蛇が絡まっているのを取ってあげる一瞬の出番なんですが、カチカチに緊張しましたね。若尾さんが思いを寄せる学生の役は、山本學さんでした。

『雁』は、その大映作品以前に豊田四郎監督により同じく大映が製作していて、お妾のお玉が高峰秀子、高利貸しの末造が東野英治郎、学生の岡田は芥川比呂志で、こちらは私も観ているが、この時は岡田自身が蛇を追い払ったような気がする。最初のヒット作は？

――『雁』の3、4年後に、関根恵子さん、のちの高橋惠子さんとコンビの純愛ものですね。『高校生心中 純愛』とか、この何本かでブレイクしたわけですが、その時は大映が斜陽になってきた時期だったんです。

しかし大映時代、市川雷蔵さんや勝新太郎さんと、ちらりとでもご一緒できたのはよかったです。お二人は時代劇が多いので撮影は主に京都なんですが、雷蔵さん主演の『陸軍中野学校』の時は東京だったのでご一緒できました。僕は兵士の一人として後ろのほうにいましたけど、目の前で演じる雷蔵さんは、やはり風格がありましたね。

勝さんとは『兵隊やくざ』でご一緒しました。撮影が朝の9時開始でも、お昼頃に勝さん、ベロベロに酔って車から引き出されてくるんです。休み時間には褌一丁で将棋を指したり、若い者と相撲を取ったりして、そんな姿にものすごいエネルギーを感じましたね。

勝さんには後にどこかの撮影所ですれ違った時、「お前頑張ってるな、最近」と声を掛けていただいて、覚えててくださったのが嬉しかったです。



77・78年に放送されたドラマ『兄弟刑事』主演時の篠田さん。共演者には奈良岡朋子さんも（写真提供◎篠田さん）

1971年に大映が倒産。篠田さんは活動の場をテレビに移すが、その好青年ぶりに好感を持った女性の力が働いている。

――あぁ、青春映画のPRで関根恵子さんがテレビに出たときに、その予告篇が流れたんですね。それを「ウルトラマン」シリーズのプロデューサー橋本洋二さんの奥様が見ていらして、それが橋本さんに見出されることにつながって、いろいろ出していただきました。

73年には『ウルトラマンタロウ』で、タロウに変身する東光太郎の役が来て、これはかなり長く続きました。この役は僕の幼児性にぴったりで、楽しい仕事でしたね。

それと並行して『木下恵介・人間の歌シリーズ』にも出していただきました。『愛よ、いそげ』で、手紙を読むシーンがあったんですが、緊張して手紙を持つ手の震えが止まらないんです。

そうしたら、僕の父親役で出ていらした高橋幸治さん――NHK大河ドラマ『太閤記』の織田信長役や、朝ドラ『おはなはん』の速水中尉役で人気を博した方ですが、「震えるというのは、それだけ君の心が動いてるからだよ。僕も時々震えるよ」と言ってくださった。それを聞いたらすぐに震えなくなりましたからね。優しくしてくれたのは、女性ばかりじゃありません。（笑）

ですからテレビに出てお茶の間に多少顔を知られるようになったのが第2の転機かな、と思いますね。

＜後編につづく＞