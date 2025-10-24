ハローキティ×｢サーティワン｣がコラボ！ ブランケット付きセットなど登場へ
「サーティワン アイスクリーム」は、11月1日（土）から11月27日（木）まで、サンリオキャラクターズのハローキティとコレボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を、全国の店舗で実施する。
【写真】ブランケットを広げたデザインもかわいい！ ハローキティ×｢サーティワン｣コラボ商品一覧
■ハローキティと人気フレーバーを組み合わせ
今回開催される「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」は、ハローキティたちがさまざまなフレーバーとコラボしたビジュアルを使用した商品を展開する企画。
2度目のコラボレーションとなる今年は、ハローキティに加えて、双子の妹ハローミミィと、友だちのタイニーチャムも登場。ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブが付いてくる｢ハローキティ アップルパイサンデー｣は、ハローキティの好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージした一品で、好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、角切りリンゴ入りのリンゴソースやサクサク食感のパイなどをトッピングし、キュートなリンゴ型チョコレートに、ハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックをのせて仕上げた。
また、人気NO．1フレーバー、「ポッピングシャワー」デザインのチャームとアイシングビスケットが3種類からランダムで1種類付属する｢ハローキティ スペシャルダブルカップ｣や、ハローキティと双子の妹ミミィが仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインAと、お友だちのタイニーチャムも加わったカラフルなデザインBのカップどちらかを選んで好きなアイスクリーム2個を提供する｢ハローキティ ダブルカップ｣も用意。
そのほか、収納ポケット付きのブランケットと好きなアイスクリーム8個を組み合わせられる「ハローキティ アイスクリームセット」や、キルティングのピンクサテン生地の「ハローキティバニティポーチ」付きの「ハローキティ フレッシュパック ミニ」など、この時期だけのキュートでおいしいコラボ商品が多数そろう。
