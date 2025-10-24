山田涼介、「ジェラピケ」まとってリラックス もこもこルームウェア姿など特別ビジュアル公開
山田涼介が、ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」の冬の新作ルームウェアコレクションをまとった特別ビジュアルが公開された。
【写真】メロいメガネ姿も！ 「ジェラート ピケ」をまとった山田涼介ほか（3枚）
■大人の遊び心を感じさせる
今年9月に「ジェラート ピケ」の2025秋冬シーズンコレクションモデルに初起用された山田。
今回山田が、カジュアルな印象のアラン編みニットやカラーリングが新鮮なチェリーシャツなど豊富なアイテムを身にまとった特設ビジュアルやムービーが公開された。
山田が着用したのは、もこもことした風合いのブランドアイコンでもある“ジェラート素材”を使用したボーダーニットシリーズや、大人の遊び心を感じさせるチェリー柄のシャツシリーズ、もちっとしたやわらかな弾力のある“スフレ素材”を使用した、心地よい肌触りのプルオーバーなど。大人の遊び心を感じさせる柄やスタイリングで魅せるビジュアルに仕上がっている。
山田がまとうルームウェアコレクションの特設ページは、10月24日（金）から「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」で公開。
「ジェラート ピケ」公式Instagramでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーを公開する。
ページ内のアイテムは、全国の「ジェラート ピケ」店舗、「ジェラート ピケ」公式オンラインストア、「ジェラート ピケ オム」公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、「USAGI ONLINE」で発売中だ。
