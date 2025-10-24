¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×²»ÂçÂ´àÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJá28ºÐ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¤¤ä¤¹¤Ã¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö±ð¤ä¤Ð¡×
¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇµÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç
¡¡àÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¹¿È¥â¥Ç¥ë¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï»³ºê¤¢¤ß(28)¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ó¥¥Ë¤ÇÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇµÓ¤òÁÈ¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤ä¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤¤¤ä¤¹¤Ã¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö±ð¤ä¤Ð¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤ÎÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¿åÃå¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡¤½¤ì¤ËµÓåºÎï¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ºê¤Ï2015Ç¯¡¢¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£