¡Ö¤¨¡¢ÉþÃå¤Æ¤Ê¤¤⁉¡×¡ÖÅÙ´Î ¤Ì¤«¤ì¤¿¡×42ºÐ²ÎÉ±¤Î°áÁõ¤ËÁûÁ³¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¡×
È©¿§¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²ÎÉ±¤Î°áÁõ¤¬¡Ö¤¨¡¢ÉþÃå¤Æ¤Ê¤¤⁉¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¸öÅÄÐÔÌ¤(42)¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ÏÈ©¿§¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¹õ¤¤¾þ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¤Û¤Ü²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤ó¤³³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤âÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¡¢¤¨¡¢ÉþÃå¤Æ¤Ê¤¤⁉...⁉¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅÙ´Î ¤Ì¤«¤ì¤¿¡×¡ÖÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿±é½Ð¤È°áÁõ¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸öÅÄ¤Î25¼þÇ¯Âçºå¸ø±é¤Ï12·î13Æü17»þ¡¢14Æü16»þ¤«¤éÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë(Âçºå»ÔÃæ±û¶è)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£