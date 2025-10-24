多少気分が悪くなる内容かもしれません。それを踏まえてご覧ください。

【画像】クマの狩りを目の当たりに

山形県内でクマの出没が相次いでいます。きょうも天童市や鶴岡市でもクマが目撃されています。また、小国町では県のブランド地鶏「やまがた地鶏」がクマに食べられる被害が起きていたことが分かりました。



こちらは、小国町の鳥小屋で撮影された映像です。※視聴者提供



町によりますと、今月21日未明に小国町叶水の農家の鳥小屋にクマが侵入し、ニワトリを食い荒らす被害が置きました。

■一部始終をカメラがとらえていた（画像）

夜、クマが小屋の金網を破り中を覗き込みます。

中にはブランド鶏「やまがた地鶏」のヒナが30羽ほど。ここからクマの目の色が変わりました。

まずはクチで、1羽をパクリ。そして・・・

■次は掴んだ

その後、手を使ってまた別のヒナを掴みます。

身体をグイっと小屋の中に入れ、他のヒナも狙います。ヒナは逃げまどいますが・・・

また掴みにかかります。この手の動きの速さで攻撃されたら大変です。

■飛びかかる

次は両手でヒナを狙い、飛びかかりました。これもかなりのスピードです。

逃げるヒナを1羽ずつ捕まえていくクマ。

■そして、ゆったりと出ていった

結局、最後の1羽も手にかけ・・・

入ってきた金網の切れ間からゆったりと出ていきました。

■クマが立ち去ったあとの小屋

あえてこれを出すのには意味があると感じています。私たちは、何を相手にしているのか。クマも生きていますが、私たちも生きています。自治体や国が対策に本腰を入れなければ、いずれ登下校中の子どもたちが犠牲になるなどの事案が起きる可能性は、十分にあるのです。

画像つき記事はこちらから→ https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2247361?display=1