＜中間速報＞ルーキー・中村心が佐久間朱莉と並んで首位、1差に菅楓華 渋野日向子は10番ボギーで一歩後退
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 2日目◇24日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝3600万円）のビッグトーナメントは、現在、第2ラウンドが行われている。先ほど、全選手が前半の競技を終えた。
【写真】水色が似合いすぎてるミヤコレさん
現在のトップには、前半に3つ伸ばしトータル8アンダーにした中村心と、メルセデス・ランキング1位に立つ佐久間朱莉が並んでいる。1打差の3位には菅楓華が続く。トータル6アンダーには岩井明愛と阿部未悠。トータル5アンダーにこちらもルーキーの都玲華のほか、森井あやめ、工藤遥加がつけている。初日を首位で終えた西村優菜は、前半に2つのボギーを叩きトータル4アンダーグループに後退。初日を1アンダー・25位タイで滑り出した渋野日向子は、前半に3つ伸ばすも、折り返し直後の10番でボギーを叩き、現在トータル3アンダーの15位タイとなっている。
