NBAのレジェンド、S・ピッペンがバスケコートで見せた会心の一打にAI論争が沸き起こる ゴルフのアイアンで…!?
1990年代にNBAを沸かせたスーパースター、スコッティ・ピッペン（米国）が自身のインスタグラムを更新。バスケットボールのコートで打ったアイアンショットで見事にゴールを決めたシーンを動画で公開した。
【動画】本物!? それともAIによるフェイク!? ピッペンのアイアンショット【本人のInstagramより】
ボールをセットしたのはセンターラインの後方。3ポイントラインの近くなので、ゴールまでは20メートルほどだろうか。打ち抜かれたボールはそのままダイレクトにゴール。ピッペンは「アンチはこれを偽物と言うだろうね」と記し、この動画がAIによるものではないかとする意見が出ることを予見していた。この投稿に米国男子ツアーの公式アカウントは「ディボットはとらないで」とコメントしたのをはじめ、「かっこいい！」「すごいショットだ」「アンチの事は気にしないで、最高だよ！」「これがAI？ いや、これがスコッティだ」と絶賛する声が集中。その一方で「AIなら何でもできるよ」「バウンドするボールがAI」と否定するコメントもあった。ピッペンは1987年にドラフトでプロ入り。シカゴ・ブルズでは先輩のマイケル・ジョーダン（米国）に鍛えられ、才能をさらに伸ばしていった。90年代にはNBAを代表する選手として大活躍。ブルズを6回のNBAチャンピオンに導き、オールスターには7回出場。またアメリカ代表として2回の五輪で金メダルを獲得。96年には「NBA50周年記念オールタイムチーム」に選出され、2010年にはバスケットボールの殿堂入り。ブルズで背番号33は永久欠番となっている。
