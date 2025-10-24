2PM¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDAWN¡ÙÁ´¶Ê¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¸ø³«¡¡¥¸¥å¥ó¥±¥¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï
¡¡2PM¤Î¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤¬¡¢29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDAWN¡Ù¤ÎÁ´¶Ê¾Ò²ð¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2PM¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDAWN¡ÙÁ´¶Ê¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡±ÇÁü¤ÏÌó6Ê¬È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ýÏ¿Á´12¶Ê¤Î²»¸»¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¡£Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤È¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤Î´Å¤¯½À¤é¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÁ°¤Î¡ÈÍ½½¬±ÇÁü¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2PM¤Î¥¸¥å¥ó¥±¥¤¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö´Å¤¯ ÀÚ¤Ê¤¯ ¶¯¤¯ feat. Jun. K¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤È¥¸¥å¥ó¥±¥¤¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç´Å¤¤²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ©ºî¤â¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤«¤é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ØCHANSUNG(2PM) 2025 Japan Tour [DAWN¡ÁThe First Step¡Á]¡Ù¤ËÂ³¤¡¢12·î¤Ë¤Ï¥¸¥å¥ó¥±¥¤¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÄÉ²Ã¸ø±é¤â·èÄê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤â¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
