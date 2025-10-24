¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦±ü²Ú»Ò¤¬THE FIRST TAKE¤ËºÆÅÐ¾ì¡ª·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°ìÈ¯»£¤ê¡ª
¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±ü²Ú»Ò¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ËºÆÅÐ¾ì¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤ò¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Î°ìÈ¯»£¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¡£·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òºÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤ò¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°ìÈ¯»£¤ê¡£10·î10Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¡ÖTHE FIRST TAKE¡×½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ü²Ú»Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÁ´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤·¤Æ2026Ç¯2·î12Æü¤ÎÅìµþ¡¦ËÌ¤È¤Ô¤¢ ¤µ¤¯¤é¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÀèÆü¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµ¡¤ËTikTok¤â³«»Ï¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤Î½¸¤Þ¤ë±ü²Ú»Ò¤Î³èÆ°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã±ü²Ú»Ò¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤âÍß¤·¤¤¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ±Ç²è´Û¤ò½Ð¤¿¿Í¤¬ÀÄ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¤ÈºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç½ÐÍè¤¿¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤ò¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é19Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
±ü²Ú»Ò ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯ Á´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ) µþÅÔ¡¦µþÅÔ¥Ñ¥ë¥¹¥×¥é¥¶°ðÀ¹¥Û¡¼¥ë
OPEN 15:30 / START 16:00¡¡Á´ÀÊ»ØÄê6,600±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
Info.¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888¡Ê12:00¡Á17:00 / ⼟⽇½Ë½ü¤¯¡Ë
2025Ç¯11·î11Æü(²Ð) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û ¾®¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00 / START 18:30¡¡Á´ÀÊ»ØÄê6,600±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
Info.¥¦¥¨¥¹ ¡Ú¥á¡¼¥ëÂÐ±þ¡Ûinfo@wess.co.jp
±ü²Ú»Ò ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯ Á´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼ FINALE
2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ) Åìµþ¡¦ËÌ¤È¤Ô¤¢ ¤µ¤¯¤é¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:30 / START 19:00¡¡Á°Çä¤ê:Á´ÀÊ»ØÄê 6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Àè¹Ô
11·î15Æü(ÅÚ)12:00¡Á11·î30Æü(Æü)23:59
https://okuhanako.com/live/
