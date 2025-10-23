CrosSing 13th SEASON ¤è¤êÅ·ÄÅÈÓÂçÏº¤¬½Ð±é¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²¶¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥®¥ß¡¼¡ª¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡ª
¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¤Î°ì¶Ê¡×¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¡ÖÀ¼¡ß²Î¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈCrosSing(¥¯¥í¥¹¥·¥ó¥°)¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Âè77ÃÆ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¸¥ª¤ÎMC¡¢YouTube¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤ë·Ý¿Í Å·ÄÅÈÓÂçÏº¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ä°¦¤µ¤È¥Ý¥Ã¥×¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÅÄ¿¿Îé¤ÎÂç¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥®¥ß¡¼¡ª¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
Å·ÄÅÈÓÂçÏº¡Ö¥®¥ß¡¼¡ª¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥«¥Ð¡¼²»¸»¡õRecording Movie¤Ï¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
ËÜ¶Ê¤Ï³Æ¼ï¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£mora¤Ë¤Æ¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£LINE MUSIC¤Ç¤Ï¡¢300²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²èÁü¡¢700²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²èÁü¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÉ¬¤º¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏCrosSing¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
Å·ÄÅÈÓÂçÏº
¡Ö¥®¥ß¡¼¡ª¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó from CrosSing¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://crossing.lnk.to/GimmeRevolution