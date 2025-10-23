トゲナシトゲアリ、Live Blu-ray & DVD「4th ONE-MAN LIVE "協奏の響"」より、公演幕開けを飾った「誰にもなれない私だから」をYouTubeで公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

東映アニメーションが手掛けるオリジナルアニメ『ガールズバンドクライ』劇中の主人公たちによるバンドと連動するリアルバンド・トゲナシトゲアリ。彼女達が10月22日にリリースしたLive Blu-ray & DVD「4th ONE-MAN LIVE “協奏の響”」より、収録曲「誰にもなれない私だから」のライブ映像が『ガールズバンドクライ』のYouTubeチャンネルでフルサイズ公開された。

「4th ONE-MAN LIVE “協奏の響”」は、昨年12月20日(金)に東京・豊洲PITで開催された同名公演の模様をパッケージ化した映像作品。3,000人の観客と共に作り上げた熱気と一体感、そしてこの直前に行われた初の海外単独公演(上海2days)を経て更に進化したバンドのパフォーマンスを余すところなく収録したファン必携の内容となっている。

その中から公開された「誰にもなれない私だから」は、同公演の幕開けを飾ったミディアムテンポのロックバラード。TVアニメ『ガールズバンドクライ』のエンディング主題歌としても知られている。過去の公演では終盤で披露されることが多かった同曲。開演冒頭からイントロのピアノが始まると客席はシリアスさを帯びた優しい緊張感に包まれ、そこに重なる楽曲全体を通じてリアレンジされた夕莉(Gt.)のギタープレイは観客の目と耳を強く引き付けた。クランチサウンドで奏でられる多彩なオブリガート、原曲には存在しなかったギターソロの挿入など、オリジナルとはまた違う魅力を持った「誰にもなれない私だから」を映像と共に何度でも楽しむことが出来る。

なお、パッケージにはライブ本編に加えて特典として当日のバックステージの模様を収めたビハインド映像も収録。加えて封入特典として2026年3月14日(土)にZepp DiverCityで開催されるトゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”ツアーファイナルのチケット最速先行抽選申し込み券と、トレーディングカード (ライブ入場ステッカー絵柄/全5種よりランダム1種)が付属する。

●リリース情報「トゲナシトゲアリ 4th ONE-MAN LIVE “協奏の響”」

10月22日発売

【Blu-ray】

品番：UMXK-1133

価格：￥8,800（税込）

【DVD】

品番：UMBK-1348

価格：￥7,700（税込）

仕様：デジジャケット仕様 / 三方背スリーブケース

＜収録内容＞

誰にもなれない私だから

名もなき何もかも

無知のち私

理想的パラドクスとは

黎明を穿つ

偽りの理

吹き消した灯火

渇く、憂う

気鬱、白濁す

空の箱

視界の隅 朽ちる音

傷つき傷つけ痛くて辛い

サヨナラサヨナラサヨナラ

極私的極彩色アンサー

雑踏、僕らの街

爆ぜて咲く

空白とカタルシス

碧いif

声なき魚

運命の華

＜アンコール＞

蝶に結いた赤い糸

闇に溶けてく

運命に賭けたい論理

特典

・ビハインド映像

・トレーディングカード (ライブ入場ステッカー絵柄/全5種よりランダム1種)封入

・2026年3月14日（土）トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”ツアーファイナル Zepp DiverCity(TOKYO) チケット最速先行抽選申し込み券封入

予約はこちら

https://togenashitogeari.lnk.to/Kyousou_no_Hibiki

●ライブ情報

トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”

2026年2月11日（水・祝）OPEN 17:00 / START 18:00 KT Zepp Yokohama（神奈川）

2026年2月14日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Fukuoka（福岡）

2026年2月23日（月・祝）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Nagoya（愛知）

2026年2月28日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Sapporo（北海道）

2026年3月8日（日）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Osaka Bayside（大阪）

2026年3月13日（金）OPEN 18:00 / START 19:00 Zepp Diver City（TOKYO）（東京）

14日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Diver City（TOKYO）（東京）

チケット

グッズ付き1階スタンディング 14,400円（税込）

1階スタンディング 9,900円（税込）

グッズ付き2階指定席 15,500円（税込）

2階指定席 11,000円（税込）

グッズ付きチケット特典：「トゲナシトゲアリ スペシャルBIGタオル」

※「トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”」キービジュアルを用いたデザインとなります。

※複数公演申し込み可、複数公演申し込みの場合は1公演ごとに申し込みください/1公演につき第4希望まで申し込み可

※グッズ付きチケット・グッズなしチケットで、整理番号、座席の優劣はございません

※ドリンク代を入場時にいただきます

※未就学児入場不可/6歳以上チケット必要

最速先行抽選申込

受付期間 2025年9月23日（火・祝）21:00〜2025年10月13日（月・祝）23:59

当落発表 2025年10月21日（火）18:00〜

入金期間 2025年10月21日（火）18:00〜2025年10月26日（日）23:59

最速先行抽選申込

https://pia.jp/v/toge26zepp-s/

シリアル先行（※ツアーファイナル2026年3月14日（土）公演のみ）

受付期間 2025年10月22日（水）10:00〜2025年11月24日（月・祝）23:59

当落発表 2025年11月29日（土）18:00〜

入金期間 2025年11月29日（土）18:00〜2025年12月3日（水）23:59

※2026年3月14日(土)にZepp DiverCity(TOKYO)で開催されるツアーファイナルのチケット最速先行抽選申し込み券は、2025年10月22日（水）発売の「トゲナシトゲアリ 4th ONE-MAN LIVE “協奏の響”」Blu-ray&DVDに最速先行抽選申し込み券シリアルが封入

※シリアルナンバー1つにつき、2枚までお申し込みいただけます。

●ラジオ情報

トゲナシトゲアリのトゲラジ〜川崎から世界へ〜

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）

DJs：トゲナシトゲアリ

放送日時：毎週火曜日23:30〜24:00（30分番組）※初回放送は10月7日（火）23:30〜

放送形態：録音番組

番組メール：togeradi@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#トゲラジ

●作品情報

「劇場版総集編 ガールズバンドクライ【前編】 青春狂走曲」

10月3日（金）公開

＜ストーリー＞

高校を中退し単身で上京した井芹仁菜は憧れのバンドのボーカルの河原木桃香と出会い音楽の魅力に目覚める。本心を隠しながら生きる安和すばる、両親に捨てられた過去を持つ海老塚智、天涯孤独の少女ルパとともにロックバンド「トゲナシトゲアリ」を結成。悩みを抱えた5 人の少女が世の中の不条理さに立ち向かい、自分たちの居場所を探し始める。

「劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。」

11月14日（金）公開

＜ストーリー＞

トゲナシトゲアリを結成した仁菜は捨ててきた故郷と向き合う。桃香は捨ててきたバンド「ダイヤモンドダスト」と向き合う。それぞれ過去を克服した2 人に触発された一同は過去を乗り越えプロを目指すが、大人社会の論理になじめずプロを脱退。インディーズバンドとして生きていくことを決意する。

アニメ『ガールズバンドクライ』完全新作映画

©東映アニメーション

関連リンク

『ガールズバンドクライ公式サイト

https://girls-band-cry.com/

トゲナシトゲアリオフィシャルサイト

https://ageha.agehasprings.com/archives/artist/togenashitogeari