154.41　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.13　エンベロープ1%上限（10日間）
152.74　現値
151.62　10日移動平均
151.15　一目均衡表・転換線
150.63　21日移動平均
150.10　エンベロープ1%下限（10日間）
149.93　一目均衡表・基準線
148.21　一目均衡表・雲（上限）
147.82　200日移動平均
147.70　100日移動平均
147.10　一目均衡表・雲（下限）
146.84　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

近い水準に主要なポイントがなく、動きやすい状況。米ＣＰＩ語にドル高が強まった場合のターゲットは154.41のボリンジャーバンド2シグマ上限か。