テクニカルポイント ドル円 近い水準に主要ポイントなし
154.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.13 エンベロープ1%上限（10日間）
152.74 現値
151.62 10日移動平均
151.15 一目均衡表・転換線
150.63 21日移動平均
150.10 エンベロープ1%下限（10日間）
149.93 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.82 200日移動平均
147.70 100日移動平均
147.10 一目均衡表・雲（下限）
146.84 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
近い水準に主要なポイントがなく、動きやすい状況。米ＣＰＩ語にドル高が強まった場合のターゲットは154.41のボリンジャーバンド2シグマ上限か。
153.13 エンベロープ1%上限（10日間）
152.74 現値
151.62 10日移動平均
151.15 一目均衡表・転換線
150.63 21日移動平均
150.10 エンベロープ1%下限（10日間）
149.93 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.82 200日移動平均
147.70 100日移動平均
147.10 一目均衡表・雲（下限）
146.84 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
近い水準に主要なポイントがなく、動きやすい状況。米ＣＰＩ語にドル高が強まった場合のターゲットは154.41のボリンジャーバンド2シグマ上限か。