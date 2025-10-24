岩田剛典、韓国で撮影したオフショットに反響「貴公子にしか見えない」「服かわいー!!!」
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が23日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのオフショットを公開した。
【写真】「カッコよすぎる」ブラックスーツをまとった岩田剛典
Mnetの日韓合同制作サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』出演中の岩田は「本当にレベル高いです」と番組の感想を伝え、韓国で撮影されたオフショットを複数枚披露している。
ブラックスーツにハイトーンヘアを合わせた姿や、スタジャンにルーズボトムスを合わせたカジュアルな私服ショットなど、オンとオフのギャップが魅力的な姿を見せた。
この投稿にファンからは「カッケー過ぎやん」「カッコよすぎる」「世界で1番かっこいいね」「服かわいー!!!」「3枚目なんて貴公子にしか見えない」などと称賛する声が集まっている。
