ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が22日、TCK東京シティ競馬公式YouTubeチャンネル「TCK公式LIVEウマきゅん」に生出演。25日に開幕する日本シリーズ・ソフトバンクVS阪神について徹底予想した。

競馬の予想をしながらさまざまテーマでトークする中で、視聴者から「日本シリーズはどっちが勝ちますか？」という質問が届いた。

五十嵐氏は「4勝2敗でソフトバンク」と勝敗予想をした。阪神の強さについては「阪神はめちゃくちゃ強い。投手は中継ぎ・抑えも良くて揃っている。バッターも5番まで固定出来ている」と評価。さらに「ホークスのピッチャー陣ではモイネロが絶対的。中継ぎ・抑えも良いけど、この間、大関が打たれてしまったので、投手陣だと阪神の方が上」と分析した。

そしてレギュラーシーズンと短期決戦のポストシーズンでは全く戦い方が違うという。「交流戦では1位から6位までがパ・リーグだったので、レギュラーシーズンではパ・リーグの強い部分が見えるんですが、阪神は投手が良いので実は投手戦になるんじゃないかなと思ってます」と言及。

しかし打撃面ではソフトバンクの方が有利だという。「日本シリーズから近藤が戻ってくる。周東がいて、柳田も調子を上げてきたので、ホークスの4勝2敗にしました」と打撃面でソフトバンクが上回って、日本一になると予想した。