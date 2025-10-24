セブンの″1個買うと1個もらえる″に「薬用バブ メディキュア」追加。冷え性さんに朗報すぎる...。（10月24日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年10月24日から30日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

10月21日開始のキャンペーンはこちら。

10月23日開始のキャンペーンはこちら。

日々の疲れをオトクに労わろう♡

対象商品は、「バブ モンスターバブル」の「よくばりミルキー」「NIGHTモード」「かろやかDAYS」（各1錠）です。

いずれか1個を購入すると、「薬用バブ メディキュア」の「柑橘の香り」もしくは「花果実の香り」（各1錠）と引き換えられる無料券がもらえます。

持続性のある高濃度炭酸に温泉成分を配合した「薬用バブ メディキュア」。

温浴効果を高めて血流循環を促進して効いてくれるので、肩こり、腰痛、冷え症などが気になる人におすすめ。寒暖差による疲労を取りたいときにもぴったりです。

引換期間は、10月31日から11月13日まで。

今週2度目の追加となるお得なキャンペーンをお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな