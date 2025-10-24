【お文具といっしょ】 10月24日受注開始

エンスカイは、10月24日より「お文具といっしょ」グッズを郵便局のネットショップで受注販売を開始した。

ラインナップは「切手+ポストカードセット」、「日付印（全2種）」、「スタンプ台」の3種。3回にわけて受注を受け付ける。

□郵便局のネットショップ特設ページ

切手＋ポストカードセット

セット内容：85円切手（5種各1枚）＋ポストカード（2種各1枚）

販売価格：2,200円

ポストカードサイズ：150×105mm

切手サイズ：W32mm×H38mm

日付印（Lサイズ）

種類数：全2種

販売価格：4,950円

本体サイズ：W38mm×D38mm×H147mm

印面サイズ：36mm×36mm以内

スタンプ台（中型/黒色）

販売価格：1,540円

ケースサイズ： W111mm×D78mm×H16mm

盤面サイズ：W90mm×H55mm

おまとめセット

販売価格：13,640円

セット内容：切手+ポストカードセット、日付印(1)、日付印(2)、スタンプ台×各１個

受注・発送期間

1回目

【受注期間】10月24日～11月9日

【商品のお届け開始日】12月20日より順次10日以内にお届け予定

2回目

【受注期間】11月10日～12月14日

【商品のお届け開始日】2026年1月31日より順次10日以内にお届け予定

3回目

【受注期間】12月15日～2026年1月12日

【商品のお届け開始日】2026年2月14日より順次10日以内にお届け予定

※ご注文が予定数量を上回った場合、お届けまでお時間をいただく場合がございます。

※1会計につき各4個までご購入が可能です。

※各回をまたいだ同梱はできません。

※「おまとめセット」と他の商品を同時にご購入いただいた場合、同梱できません。

※日付印にスタンプ台は付属しておりません。別途お買い求めが必要です。

※受注状況によっては、再受注を行う場合がございます。

※一部アイテムは後日エンスカイショップでのお取り扱いを予定しております。

※画像の印影の色はイメージです。ご使用いただくスタンプ台の色によって変わります。

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C) お文具／講談社