しっとりさせるのがコツ！ 牛乳を加えてマイルドに仕上げる「王道ポテトサラダ」
【写真を見る】新感覚！「焼き」の魅力が作り出すうま味あふれる「ベーコンと卵の焼きポテサラ」
メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手抜群のじゃがいも。常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりです。
煮たり焼いたり炒めたり…調理によって色々な食感が楽しめるのも魅力の1つ。そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
具だくさんにしてしっとりと仕上げるのがコツ！
1人分 296kcal
塩分 1.3g
材料（2〜3人分）
じゃがいも（だんしゃくがおすすめ）…3個（約400g）
ベーコン…4枚（約60g）
きゅうり…1/2本（約50g）
玉ねぎ…1/4個（約50g）
A
・酢…小さじ2
・塩…小さじ1/4
・粗びき黒こしょう…少々
B
・マヨネーズ…大さじ4
・牛乳…大さじ2
塩
オリーブ油
作り方
1 きゅうりは小口切りにして塩少々をふって約5分おき、さっと洗って水けを絞る。玉ねぎは縦薄切りにして約5分水にさらし、水けを絞る。ベーコンは1cm幅に切る。
2 じゃがいもはよく洗い、皮に浅く十字の切り目を入れ、十字に交差するようにもう1周切り目を入れる。耐熱ボウルに入れてラップをかけ、4分レンチン（600W）し、上下を返して再びラップをかけ、さらに4分レンチン（600W）する。
3 フライパンにオリーブ油小2を中火で熱し、ベーコンを加えて約3分炒める。
4 2のボウルの余分な水を捨て、じゃがいもが熱いうちに皮をむく。Aを加え、じゃがいもを木べらなどで粗く潰しながら混ぜる。
5 3を脂ごと加えてよく混ぜる。粗熱をとり、Bを加えてよく混ぜ、きゅうり、玉ねぎを加えてさっと混ぜる。
POINT
牛乳を加えることで味がよりマイルドになり、しっとりと仕上がる。
料理／郄山かづえ、撮影／鈴木泰介
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』