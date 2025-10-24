王道ポテトサラダ（料理・郄山かづえ、撮影・鈴木泰介）


【写真を見る】新感覚！「焼き」の魅力が作り出すうま味あふれる「ベーコンと卵の焼きポテサラ」

メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手抜群のじゃがいも。常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりです。

煮たり焼いたり炒めたり…調理によって色々な食感が楽しめるのも魅力の1つ。そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■王道ポテトサラダ

具だくさんにしてしっとりと仕上げるのがコツ！

具だくさんにしてしっとりと仕上げるのがコツ！


1人分　296kcal

塩分　1.3g

材料（2〜3人分）

じゃがいも（だんしゃくがおすすめ）…3個（約400g）

ベーコン…4枚（約60g）

きゅうり…1/2本（約50g）

玉ねぎ…1/4個（約50g）

A

・酢…小さじ2

・塩…小さじ1/4

・粗びき黒こしょう…少々

B

・マヨネーズ…大さじ4

・牛乳…大さじ2



オリーブ油

作り方

1　きゅうりは小口切りにして塩少々をふって約5分おき、さっと洗って水けを絞る。玉ねぎは縦薄切りにして約5分水にさらし、水けを絞る。ベーコンは1cm幅に切る。

2　じゃがいもはよく洗い、皮に浅く十字の切り目を入れ、十字に交差するようにもう1周切り目を入れる。耐熱ボウルに入れてラップをかけ、4分レンチン（600W）し、上下を返して再びラップをかけ、さらに4分レンチン（600W）する。

3　フライパンにオリーブ油小2を中火で熱し、ベーコンを加えて約3分炒める。

4　2のボウルの余分な水を捨て、じゃがいもが熱いうちに皮をむく。Aを加え、じゃがいもを木べらなどで粗く潰しながら混ぜる。

5　3を脂ごと加えてよく混ぜる。粗熱をとり、Bを加えてよく混ぜ、きゅうり、玉ねぎを加えてさっと混ぜる。

POINT

牛乳を加えることで味がよりマイルドになり、しっとりと仕上がる。

牛乳を加えることで味がよりマイルドになり、しっとりと仕上がる。


料理／郄山かづえ、撮影／鈴木泰介

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』