時代の変化に合わせて勉強法も変わります。その変化が子どもたちにプラスの影響を与えることもあれば、マイナスの影響を与えることも。時代の変化と子どもたちの学力の関係を、『ぼくたちはChatGPTをどう使うか: 14歳から考えるAI時代の学び』を上梓した西岡壱誠さんに解説してもらいます。

最近学校現場に取材すると、先生たちから「最近の子どもたちは、学習意欲が低い」「授業への集中力が続かない生徒が増えている」という意見をよく聞くことがあります。

それを裏付けるように、文部科学省の全国学力・学習状況調査（いわゆる全国学力テスト）では、子どもたちの基礎学力の低下傾向が顕著に見られます。文科省は「経年変化分析調査」を実施しており、小学6年生と中学3年生を対象に学力と学習意識を追跡していますが、その結果、2024年度の平均スコアは2021年度よりもかなり低下しており、とくに国語・算数（数学）で「思考・判断・表現」に関する設問の正答率が下がっていることが報告されています。

もちろんこの結果になった要因の一つとして、新型コロナウイルスの影響は無視できません。長期の休校やオンライン授業の増加により、学習リズムが乱れたり、友達との交流機会が減ったりしたことが、学習意欲の低下につながった側面もあるでしょう。

しかし、現場で生徒と接していると、それだけでは説明できない“もっと深い変化”があるように感じます。

「メモを取らない生徒」が増えている

まず、僕がこの問題に関して最近痛感しているのは、「最近の生徒は、メモを取らない」ということです。授業でも講演会でも、オンデマンド型の授業を聞いている時でも、メモを取らない生徒が圧倒的に増えています。

その理由は、授業でのデジタルツールの流行なのではないかと感じます。最近の授業では、黒板よりもパワーポイントを使う先生が圧倒的に増えました。板書を写す時間を短縮し、効率的に授業を進めるための工夫として、多くの先生がスライド資料を印刷したレジュメやPDFで配布します。

一見、生徒にとっては「親切」で「便利」な取り組みに見えますが、そこには落とし穴があります。昔の授業では、黒板に書かれた内容を「先生が消す前に書ききらなければならない」という緊張感がありました。その「書き取る」という行為が、頭を使って情報を整理し、自分なりに理解する過程そのものでした。

ところが今では、「資料をもらえるから書かなくてもいい」「後で見返せばいい」と考える生徒が増え、結果としてメモを取る習慣そのものが消えつつあるのです。

メモを取るというのは、単なる記録ではなく「思考のプロセス」を外に出す行為です。書くことで頭の中が整理され、「わかったつもり」を防ぐ。それが学習の基本動作でした。

しかし今は、その大切な“プロセス”が失われつつあるのかもしれません。

この「後からでいい」という感覚は、他の学習場面にも広がっています。授業中に先生の説明を聞き逃しても、「ChatGPTで英文を翻訳すればいい」「アプリで数式を撮影すれば答えが出る」と思う生徒が増えています。

実際、スマートフォンやAIツールの進化によって、どんな問題でもすぐに答えが出せるようになりました。

もちろん、デジタルツールを活用すること自体は悪いことではありません。情報検索力やデジタルリテラシーは、これからの時代に必要なスキルです。

しかし、問題は「ツールに頼りきる思考習慣」ができてしまうことです。「どうせ後で調べられる」と思うと、授業中に集中しようという気持ちが薄れ、“今ここ”で学ぶ臨場感がどんどん失われていきます。

かつての授業は、時間と空間を共有する「ライブ」体験でした。先生の説明に合わせて考え、友達と意見を交わし、その瞬間の理解を積み重ねていく。

ところが今は、「録画すれば後で見られる」「AIに聞けば答えが出る」といった感覚が広まり、授業が“オンデマンド化”してしまっている。その結果、「今、理解しよう」「今、集中しよう」という気力が削がれてしまうのです。

「take a class」の本当の意味

英語で「授業を受ける」は take a class と言います。日本語では「受ける」という受動的な言葉ですが、英語では「take（取る）」という能動的な表現になります。

「受ける」という日本語の表現だと、「勉強＝やらされるもの」という意味合いが強く、「宿題をやらなきゃ」「テスト勉強しなきゃ」といった“義務”の意識が強くなりがちで、勉強を自ら“取りに行く”という発想が育ちにくいです。

僕は、「take」の方が学びの本質に近いと考えています。学ぶというのは本来、自分の手で知識をつかみ取る行為です。勉強とは「受け身」ではなく「取りに行く」姿勢でなければならないのです。

ところが今の子どもたちは、デジタル技術の恩恵によって、逆に「自分から取りに行かなくても手に入る環境」に慣れてしまっています。

クリックひとつで答えが出る世界では、思考の筋肉を使う機会が減ってしまう。これが、「気力の低下」や「集中力の欠如」という形で表れているのだと思います。

「便利さ」が奪う“努力のプロセス”





テクノロジーが進歩するほど、私たちは“便利さ”と引き換えに「能動的に考える力」を失いやすくなります。

だからこそ、教育現場では「take a class＝授業を“取りに行く”」という姿勢をもう一度取り戻さなければなりません。

学ぶとは、情報を受け取ることではなく、考え、書き、整理し、試行錯誤することです。そしてそのプロセスを通じて、子どもたちは「気力」や「集中力」という見えにくい力を育てていきます。

おすすめなのは、受け身で相手の話を聞くのではなく、自分で説明できるように、「自分が先生だったらどんな授業をするか」を考えながら聞くことです。

授業を聞くときに「へぇ」と思うだけでなく、「どう教えたらわかりやすいか」と考えるだけで、理解の深さが大きく変わります。

そしてこの記事を読んでいる親御さんにお願いしたいのは、「今日の授業、どんなことを学んだの？」という質問を大切にしてほしいということです。

その一言が、子どもの「説明する力」を引き出し、学びを自分のものにするきっかけになります。

便利な時代だからこそ、学びの主語を“自分”に戻す教育が、これからの子どもたちの未来を支えるカギになるでしょう。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）