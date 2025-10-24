大きいまま煮てから切るので煮くずれの心配なし♪「長いもと帆立の煮つけ」【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】


煮ものといえばこってり味が多いけれど、たまには素材それぞれのうまみをしっかり味わえる、あっさり味の煮ものもいいですよね。そんなとき、主役にしたい野菜が、食感がよくて味を主張しずぎない長いもです。そこで、旬野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋においしい「長いも」の魅力を存分に生かした、煮ものレシピを教わってきました！

笠原将弘さん


教えてくれたのは…

▷笠原将弘さん

東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」

■長いもと帆立の煮つけ

長いもにしっかり味をしみこませて

長いもと帆立の煮つけ


【材料・2〜3人分】＊1人分90kcal／塩分1.7g

・長いも・・・ 200g

・ボイルベビー帆立 ・・・8個（約80g）

・さやいんげん・・・ 4本

■煮汁

　└だし汁 ・・・1と1/2カップ

　└うす口しょうゆ、みりん・・・ 各大さじ1と1/2

　└砂糖 ・・・小さじ2

七味唐辛子

【作り方】

1．長いもは太ければ縦半分に切る。いんげんは長さを半分に切る。

2．鍋に煮汁の材料を入れ、中火にかける。帆立と、長いもを加え、煮立ったら弱火にしてアルミホイルをかぶせて約10分煮る。

長いもはまずは大きいまま煮て味をしみこませる


3．いんげんを加え、さらに約5分煮て火を止め、そのままさます。

4．再び中火にかけて温める。長いもを取り出して一口大に切り、器に盛る。帆立といんげんを添えて煮汁をかけ、長いもに七味少々をふる。

【長いものおいしいポイント】

生でも食べられ、火を入れるとホクホクした食感も味わえる長いも。焼くときは皮ごとでOK。とろろにするときは水っぽくならないよう、すりおろさずにたたいて使って。

長いもを煮ものに使うことはあまりないかもしれませんが、ホクホクしたやさしい味わいが、ほかのいも類では出せないおいしさです！　疲れが胃腸に表れたときにもぴったりのレシピなので、ぜひ作ってみてくださいね。

レシピ考案／笠原将弘　撮影／広瀬貴子　スタイリング／池水陽子　編集協力／赤澤かおり　栄養計算／スタジオ食

文＝高梨奈々