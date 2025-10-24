INIが表紙を飾る『別冊+act.』完売店続出で緊急重版決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが表紙を飾る『別冊+act.（プラスアクト） 42号』（10月16日発売）が、大反響につき緊急重版が決定した。

■ポートレイトは「繋がり」をテーマに撮り下ろし

『別冊+act.』の表紙巻頭に初登場となったINI。撮り下ろしポートレイトは「繋がり」をテーマに撮影。

インタビューでは、10月31日から全国公開される初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の密着の中で感じ得たもの、彼らが4年間紡いできた強い絆と未来への展望、MINI（INIファンの呼称）への想いなどが、対談形式で語られている。

発売直後からSNS上でも話題を集め、書店では早くも完売が続くなど、大きな反響を得ていた本誌。重版分は10月31日頃より順次、全国の書店・オンライン書店にて販売される予定だ（※書店によっては入荷がない場合もあり）。

■書籍情報

2025.10.16 ON SALE

『別冊+act. （プラスアクト）』42号

■映画情報

『INI THE MOVIE「I Need I」』

10月31日（金）公開

出演：池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅

監督：榊原有佑 武桜子 原田大誠

配給：TOHO NEXT 吉本興業

(C)2025「INI THE MOVIE『I Need I』」製作委員会

■関連リンク

ワニブックス 公式サイト

https://www.wani.co.jp/act/

映画『INI THE MOVIE「I Need I」』作品サイト

https://ini-official.com/feature/movie_ineedi

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/