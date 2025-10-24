Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）出演後の全身ショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■ピンクシャツ×ブラウンスーツ 秋らしい装いの阿部亮平

「ZIP! ありがとうございました」「行ってらっしゃい～」のメッセージとともに公開された写真には、『ZIP!』のスタジオを背景にスーツ姿でピースをする阿部の姿が。番組内の「2025年冬のトレンド予測」でも背負ったブラウンのランドセルを背負い、「ちなみに僕は紺色を背負ってました」とコメントしている。

この日の阿部は、スモーキーなピンクシャツにブラウンスーツ、ストライプのネクタイを合わせた秋らしい装い。落ち着いたトーンのコーディネートにランドセルというギャップを加えることで、知的さとかわいらしさの両面を感じさせる。

ファンからは「ランドセル背負ってるのかわいすぎ」「かわいすぎてしんどい」「需要わかってる」「阿部ちゃんが小学生になっている」「ランドセルちっさ（く見える）」「ランドセルすら似合うのすごい」「小学生時代の紺色エピも最高」「紺色背負ってた阿部少年もかわいいだろうな」といった声が寄せられている。

■ジャケットスタイルがよく似合う阿部亮平

Snow Man

