King Gnu°æ¸ýÍý¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤ÇÎÞ¡ª¸À¤¤Ìõ¡Ê!?¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Ä¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¥àー¥Ö¤«¤Ê¾Ð¡×¡ÖÎÙ¤Ç¾ïÅÄ¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
King Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬¸Ä¿ÍX¤Ç¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛKing Gnu°æ¸ýÍý¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤ÇÎÞ¤·¤¿¸À¤¤Ìõ¡Ê!?¡Ë¤Ê¤É
¢£¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥êー¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡É¤Ë¾è¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
King Gnu¤Ï¥Ð¥ó¥É¸ø¼°X¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡ÖSO BAD¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥êー¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡É¤Ë¾è¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆ°²è¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡ÖSO BAD¡×¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Û¥éー¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖKing Gnu¡ØSO BAD¡Ù¡ß¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥êー¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¤â11·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¤Ç°æ¸ý¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÞ½Ð¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡ÖËÜÅö¤ËÁ´¤¯ÉÝ¤¯Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£À¸Íý¸½¾ÝÅª¤ÊÎÞ¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ä¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¥àー¥Ö¤«¤Ê¾Ð¡×¡ÖÎÙ¤Ç¾ïÅÄ¡ÊÂç´õ¡Ë¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£