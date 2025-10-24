¾®ÅèÍÛºÚ¡õÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Î¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤¸¤ã¤ì¤¢¤¦¡È¤Ë¤ã¤ó¤¢¤Ä¡ÉÆ°²è¤Ë¡Ö¤¢¤Îº¢¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ØMAQUIA¡Ù¤Ç¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤È¤Î»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØMAQUIA¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤ÈÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò
¢£¡ØMAQUIA¡Ù¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÅèÍÛºÚ¤ÈÁ°ÅÄÆØ»Ò
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØMAQUIA¡Ê¥Þ¥¥¢¡Ë2025Ç¯12·î¹æ¡Ù¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Åè¡£ËÜ»ïÆâ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤È¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AKB48¤ÎÂè1´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾®Åè¤ÈÁ°ÅÄ¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2025Ç¯8·î13Æü¥ê¥êー¥¹¤ÎAKB20¼þÇ¯µ¡±ï¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡õ»Ø¸¶è½Çµ¤é¤È¡É¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¢¤Ä2025¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ØMAQUIA¡Ù¤Î»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¾®Åè¤Ïº¸ÏÓ¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¡£Á°ÅÄ¤¬¾®Åè¤òÇØ¸å¤«¤é¥Ï¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¾®Åè¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¾è¤»¤ë½Ö´Ö¤ä¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ñ¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÆÌ©¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Åè¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡ªÁ°ÅÄ¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ´ë²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡ÀäÂÐ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÈþÍÆ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ¶á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤É¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Æ¸½Ìò»þÂå¤«¤é°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡Ê?!¡Ë¤âÀ¨¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ÄÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢..¤Ã¤Æ¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤ë»ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤Í～¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¡Ölove love¡×¤ÈÈ¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤Îº¢¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡×¡Ö¤¦¤Á¤é¤ÎÀÄ½Õ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£