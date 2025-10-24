º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¹âµéÏÓ»þ·×¥Ö¥ì¥²¤ò2¸Ä¤Å¤±¤·¹õ¥¹ー¥Ä¤Ç¥¥ê¥Ã¡ª¡ØZIP!¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¢¤Ù¤µ¤¯¤Î¶¦±é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP!¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¹âµéÏÓ»þ·×¥Ö¥ì¥²¤ò2¸Ä¤Å¤±¤·¤¿¡ØZIP!¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¢£°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¶âÍËÆü¤Î½Ð±é¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤â
º´µ×´Ö¤Ï10·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØZIP!¡Ù¤Ë½Ð±é¡£°¦ÍÑ¤¹¤ë»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡È¥Ö¥ì¥²¡ÊBREGUET¡Ë¡É¤Î250¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¿·ºîÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥·¥ã¥Ä¤Þ¤Ç¹õ¤ÇÂ·¤¨¤¿¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¡£±¦¼ê¤Èº¸¼ê¡¢Î¾Êý¤ËÏÓ»þ·×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹âµéÏÓ»þ·×¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØZIP!¡Ù¤Î¶âÍË¥ì¥®¥å¥éー¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¤¢¤Ù¤µ¤¯¤Î¶¦±é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¿´î¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØZIP!¡Ù¶âÍËÆü¤ËSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð±é¤¹¤ëºÝ¤ÏËè²ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏµÜ´ÜÎÃÂÀ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£